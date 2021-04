So klappt es endlich mit dem Entrümpeln

Es gibt diverse Gründe, den eigenen Besitz zu reduzieren: Vielleicht ziehst du bald um und möchtest einfach nicht dein ganzes Zeug von A nach B transportieren müssen. Vielleicht möchtest du aber auch ein bisschen Ordnung in dein Leben bringen und fängst mit deinem Hab und Gut an: Viele Besitztümer sind nämlich ein Stressfaktor.

Wir haben für dich fünf Tipps, mit denen das Downsizing ein bisschen leichter fallen soll.

1. Nimm dir Zeit!

Das gilt ganz besonders, wenn du bald umziehen möchtest, aber auch wenn du aus anderen Gründen entrümpelst: Nimm dir genug Zeit dafür. Wenn du hektisch und wahllos Sachen wegwirfst oder verschenkst, besteht die Chance, dass du die Prioritäten falsch setzt. Überlege dir gut, was du tatsächlich brauchst.

Wenn du genug Zeit hast, dann kannst du außerdem eine «Ich weiß nicht so recht»-Kiste machen. Darin sind Dinge, die du eigentlich nicht dringend brauchst, von denen du dich aber trotzdem noch nicht trennen willst. Diese Kiste stellst du danach in den Keller. Wenn du nach drei Monaten nichts vermisst hast (oder schon gar nicht mehr weißt, was darin ist), dann kannst du diese Sachen getrost weggeben oder verkaufen.

2. Arbeite in Zonen

Du kennst das: Du fängst mit deinem Badezimmerschrank an und findest dort etwas, das eigentlich in die Küchen-Grümpelschublade gehört. Du möchtest es eigentlich nur schnell versorgen und plötzlich sortierst du tausend Stifte, Haargummis und Quittungen von 2018. Versuche deinen Kram in Zonen abzuarbeiten: Badezimmer, Küche, Kleiderschrank, etc.

3. Definiere deinen Lifestyle

Wenn du downsizen möchtest, besteht die Chance, dass du in deinem Leben auch noch andere Dinge ändern willst – oder schon geändert hast. Überlege dir gut, was du für deinen Lifestyle brauchst und was du nur behältst, weil du es früher ganz oft benutzt hast. Ein gutes Beispiel ist Sport: Hast du früher Tennis gespielt, aber jetzt macht es dir keinen Spaß mehr? Dann ist es Zeit, das Racket zu verschenken – oder zu verkaufen. Oder hast du irgendwo in einer Ecke ein Fitnessgerät herumstehen, das du mittlerweile so richtig hasst? Weg damit!

4. Mach einen Plan

Beim Aussortieren wirst du viele Dinge los, die noch funktionieren oder schön aussehen, die du aber einfach nicht mehr gebrauchen kannst. Wegwerfen sollte man solche Dinge auf keinen Fall, also solltest du dir früh genug überlegen, was du mit deinem aussortierten Zeug machst. Möchtest du es an Freunde (oder Fremde) verschenken? Auf einem Online-Marktplatz verkaufen? Oder vielleicht einen Stand auf einem Flohmarkt machen? All das braucht Zeit und Planung.

5. Investiere in hochwertige Dinge

Du hast vieles aussortiert, aber wie geht es jetzt weiter? Ein sicherer Wert, um einen künftigen Konsumwahn zu verhindern, ist auf Qualität zu achten. Wenn du ein teureres Sofa kaufst, dann überlegst du dir wahrscheinlich sehr viel genauer, wie es in deine aktuelle (oder zukünftige) Wohnung passt. Außerdem hält es vermutlich länger und du hast noch jahrelang Freude daran. Das Gleiche gilt natürlich für Kleidung und andere Gegenstände.

(L'essentiel/Meret Steiger)