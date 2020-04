Fiat bringt Malbuch für Kinder heraus

Der italienische Hersteller denkt in dieser herausfordernden Zeit mit seinem Malwettbewerb an die Kleinsten in der Familie. Das Malbuch rund um den Fiat 500 – ganz im Fiat-Stil einfach und lustig zugleich gehalten – wurde speziell so gestaltet, dass Kinder die drei Generationen des Fiat 500 ausmalen können und dabei ihrer ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen können. Gleichzeitig können Eltern ihre Kinder beschäftigen.

Das Malbuch fördert in verschiedenen Perspektiven die Kreativität der Kinder, indem der Fiat 500 auf verschiedene Art und Weise ausgemalt werden kann und gleichzeitig Landschaften vorgestellt werden können, in denen sich der Fiat 500 entwickelt.

Zeichnungen online

Das Malbuch ist für die ganze Familie konzipiert und bietet eine unterhaltsame Beschäftigung in Zeiten, in denen man zu Hause bleiben muss. Seit Ende März wurden bereits 30 Zeichnungen auf der Facebook-Seite von Fiat Schweiz geteilt. Kinder können noch bis am 30. April teilnehmen und dabei einen Fiat 500 Lego Creator gewinnen. Das Malbuch kann auf der Facebook-Seite von Fiat Schweiz heruntergeladen werden.

Fiat war schon immer ein Synonym für Familienautos. In einer Zeit, in der Fiat Familien nicht unterstützen kann, dorthin zu fahren, wohin sie möchten, will der Hersteller nun helfen, dass es zuhause ein wenig bunter wird.

(L'essentiel/pd)