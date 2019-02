So gemütlich sind Tiny Houses

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist kalt, düster und unfreundlich draußen. Entsprechend wünschen sich viele von uns einen warmen, kuschligen Rückzugsort und viele würden wohl Winterschlaf halten, wenn sie könnten.

In unserer Bildstrecke sehen Sie siebzehn Kleinsthäuser, so genannte Tiny Houses, aus der ganzen Welt, in die wir uns gern mit einem guten Buch, etwas Netflix und einem warmen Getränk zurückziehen würden. Träumen Sie mit uns den Hüttentraum.

(L'essentiel)