Die 7 besten Tipps, um erfolgreich zu sparen

Warum soll ich überhaupt sparen? Ich kann doch einfach mein Leben im Hier und Jetzt genießen?

Bestimmt hast du auch schon gehört, wie wichtig es ist, vernünftig mit deinem Geld umzugehen. Wie auch in allen anderen Lebensbereichen ist das Schlüsselwort hier Balance. Natürlich darfst du dir hin und wieder etwas leisten. Doch genauso wichtig ist, dass du dir eine Rücklage für Notfälle schaffst oder Geld für Großinvestitionen bei Seite legst. Mit folgenden Tipps lernst du richtig und erfolgreich zu sparen.

1. Schreibe dir einen Monat lang auf, wofür du wie viel Geld ausgibst. Ja nicht tricksen! Auch den Besuch im McDonald's oder den neuen Nagellack solltest du notieren. Mit Apps wie «Monefy – Money Manager» (erhältlich im App Store und bei Google Play) kannst du dir einen detaillierten Überblick über deine Ausgaben verschaffen. Am Ende des Monats ziehst du Bilanz: Wo kannst du einsparen? Welche Investitionen haben sich wirklich gelohnt? Wenn du deine täglichen Ausgaben betrachtest, findest du bestimmt Ausgaben, auf die du verzichten kannst.

2. Erstelle einen Dauerauftrag, um jeden Monat einen bestimmten Anteil deines Lohns auf ein separates Konto zu überweisen. Wie groß dieser Betrag ist, ist dir überlassen. Du kannst beispielsweise immer 10 Prozent deines Nettolohns transferieren lassen. Die Automatik des Dauerauftrages verringert die Wahrscheinlichkeit, dass du scheiterst und nach zwei Monaten wieder aufgibst.

3. Setze dir ein Sparziel und rühre deine Ersparnisse nicht an, bis dieses Ziel erreicht ist. Leiste dir erst dann eine kleine Belohnung, wenn du diese Geldmenge erreicht hast. Einmal fein essen gehen, einen Fotokurs besuchen oder ein Wochenende in den Bergen: Deine Belohnung hast du dir verdient!

via GIPHY

4. Iss so oft du kannst zu Hause. Koche etwas mehr, damit du am nächsten Tag dein Mittagessen an die Uni oder zur Arbeit mitnehmen kannst. Das Gleiche gilt für Kaffee: Dein täglicher Besuch im Starbucks kann für ganz schön große Löcher im Portemonnaie sorgen. Deshalb solltest du, wenn möglich, deinen Kaffee zu Hause trinken oder in einem Thermobecher mitnehmen.

via GIPHY

5. Sei ehrlich mit dir selbst: Welche Investitionen wirst du tatsächlich brauchen? Wenn du weißt, dass du allerhöchstens dreimal im Jahr Sport treibst, solltest du dir das Fitnessabo sparen und stattdessen lieber im Wald joggen gehen.

6. Bezahle mit Bargeld statt mit Karte. Wenn du siehst, wie viel Geld du ausgibst, ist dein Umgang viel bewusster, und du hinterfragst deine Einkäufe intensiver.

via GIPHY

7. Verfalle nicht der Werbung. Werbetreibende verkaufen dir kein Produkt, sondern eine Version von dir selbst, die du mit dem Besitz des Produktes werden kannst. Auch wenn es im Fernsehen vielleicht überzeugend klingt: Der Waisttrainer wird wohl kaum all deine Probleme verfliegen lassen und ist daher auch die 50 Euro nicht wert.

via GIPHY

(L'essentiel/uten)