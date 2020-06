Croissant Cereals sind der neueste Food-​​Trend

Nach Pancake Cereals und Cookie Cereals erobern nun Croissant Cereals das Netz. Angefangen hat der Trend um das Miniatur-Frühstück auf TikTok.

Dabei schrumpft das süße Gebäck und verwandelt sich in kleine Snacks, die man in ein Milchbad legen kann. Das passt auch zu dem Back-Hype, der sich während der Lockdown-Zeit – angefangen mit Bananenbrot – gebildet hat. Etwas aufwendig kann der Backvorgang sein, wenn man die Croissants in kleiner Größe nachbauen muss. Für die schnelle Variante kann man auch Fertigteig verwenden.

Wer es noch süßer möchte, kann die Teigtaschen auch mit Schoko-Creme befüllen. Morgendliche Geschmacksexplosionen garantiert!

(L'essentiel/ga)