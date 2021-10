Balenciaga zeigt Modefilm mit den «Simpsons»

Aktuell zeigen an der Paris Fashion Week die Modehäuser ihre Kollektionen für den kommenden Frühling und Sommer. Dabei hat die Show von Balenciaga ganz besonders überrascht. Bevor das französische Modehaus seine Entwürfe für den Sommer 2022 präsentiert, zeigt es eine Spezial-Episode von «Die Simpsons».

In der zehnminütigen Folge wendet sich Homer in einem Schreiben an Balenciaga-Kreativchef Demna Gvasalia, um Marge ein exklusives Geburtstagsgeschenk zu verschaffen. Das Unterfangen ist tatsächlich erfolgreich und Marge stolziert anschließend in einer grünen Balenciaga-Robe durch Springfield. Das Ganze geschieht mit einem Augenzwinkern: Marge bleibt mit den XXL-Schultern der Robe im Türrahmen stecken und Homer wird ab des Preises (über 19.000 Dollar) fast ohnmächtig.

Die Episode gipfelt darin, dass Gvasalia die Bewohner und Bewohnerinnen Springfields nach Paris einfliegen lässt und sie da vor Anna Wintour & Co. die Balenciaga-Entwürfe präsentieren. Die einzelnen Looks der Simpsons-Charaktere stammen aus verschiedenen Balenciaga-Shows der letzten Jahre. Homer Simpson trägt ein Outfit aus der Show für Frühling und Sommer 2020:

In der Realität sieht der Look so aus: Superenge Hosen und eine knallrote Pufferjacke mit übergroßem Kragen:

Auch Marge trägt einen Look aus Frühling/Sommer 2020, eine Robe mit goldener Riesenschleife:

Die Spring/Summer-Show von 2020 war für Demna Gvasalia die erste Show nach seinem Abgang bei Vetements. Neben engen Hosen bei den Männern, setzte er für die Frauen auf Ballkleider mit viel Volumen:

Barkeeper Moe Szyslak trägt diesen kastigen Anzug, der die Frühlingsshow 2017 eröffnete:

Der Anzug wurde damals noch von Cristóbal Balenciaga selbst entworfen und begonnen, jedoch nie fertig geschneidert. Demna Gvasalia stellte die Jacke fertig – sie bildete auch die Basis für die vielen anderen kastigen Anzugschnitte, die darauf folgten:

Seitenhieb gegen sich selber

Im Kurzfilm werden die Mitglieder des Balenciaga-Teams als kettenrauchende, etwas versnobte Fashion-Menschen dargestellt – die Brand ist also ganz schön selbstironisch. Der «Guardian» schreibt: «Die Episode war ein Beispiel einer Industrie, die realisiert, dass sie den Pomp langsam weglassen kann».

Ob das mit dem «Simpsons»-Film wirklich Gvasalias Absicht war, ist fraglich. So könnte es sich auch einfach um eine medienwirksame Hommage des Kreativchefs handeln: So ist Gvasalia selbst schon seit seiner Kindheit ein großer Fan der Simpsons.

Es ist nicht das erste Mal, dass Balenciaga die digitalen Möglichkeiten erforscht. Schon für die Show für Herbst 2021 zeigte das Modehaus Anfang September 2020 seine Kollektion in einem Videospiel.

(L'essentiel/Johanna Senn)