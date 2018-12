So viele Pommes frites solltest du maximal essen

Dass zu viele Pommes frites der Gesundheit nicht zuträglich sind, ist bekannt. Doch dass man von ihnen nur so geringe Mengen konsumieren sollte, wie Ernährungswissenschaftler Eric Rimm von der Harvard T. H. Chan School of Public Health empfiehlt, ist für Fans der frittierten Kartoffelstäbchen doch ein Schlag ins Gesicht.

Wie er der New York Times sagte, sollten es pro Mahlzeit nicht mehr als sechs (s-e-c-h-s!) Pommes frites als Beilage sein. Weil es reine «Stärkebomben» seien, so Rimm. Denn wenn man die Schale von der Kartoffel entfernt, in der zumindest einige Nährstoffe stecken, sie klein schneidet und in heißes Öl gibt, bleibe kaum etwas Gesundes übrig.

Die Häufigkeit macht das Gift

Wie wenig empfehlenswert verarbeitete Kartoffeln sind, zeigte im vergangenen Jahr eine Studie im American Journal of Clinical Nutrition. Laut dieser haben die Nachtschattengewächse einen hohen glykämischen Index, der mit einem erhöhten Risiko für Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergeht.

Die Studie ergab, dass Teilnehmer, die zwei- bis dreimal pro Woche frittierte Kartoffeln aßen, ein höheres Sterberisiko haben als diejenigen, die Kartoffeln in Reinform aßen.

Wer nun Angst hat, von der Mini-Beilagenportion von sechs Pommes frites nicht satt zu werden: Man kann durchaus auch mal mehr davon essen. Allerdings sollte dies nicht zu oft geschehen, so der Experte.

(L'essentiel/fee)