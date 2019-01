Darum fühlt sich Aufräumen so toll an

Wer ein Netflix-Abo besitzt und noch keine Episode von «Aufräumen mit Marie Kondo» geschaut hat, sollte dies dringendst nachholen. Denn mit ziemlich großer Sicherheit werden schon zehn Minuten mit der Ausmist-Queen auf dem Screen reichen, um auch den Faulsten davon zu überzeugen, den kompletten Inhalt seiner Wohnung auf der Stelle aufs Bett zu schmeißen und Ordnung ins Chaos zu bringen. Nur um dann mit großer Verwunderung festzustellen: Es fühlt sich großartig an. Aber warum eigentlich?

Gutes Gefühl dank Endorphinen

Maßgeblich daran beteiligt sind, wie unterschiedliche Untersuchungen über die Auswirkungen des Aufräumens (schon vor dem Marie-Kondo-Hype) ergeben haben, zwei Hormone: Endorphin, das als Glückshormon bezeichnet wird, und das sogenannte Belohnungshormon Dopamin. Angeknipst durch das Ordnung machen, feiern die im Gehirn nämlich eine große Party. Sie fluten den Körper mit Zufriedenheit und Selbstvertrauen – und motivieren, dranzubleiben.

«Wenn du aufräumst, wirst du merken, wie deine Gedanken klarer werden», sagt Marie Kondo zu ihren beiden Schützlingen in Episode 5 auf Netflix. Stimmt. Und das liegt vor allem an der körperlichen Aktivität beim Aufräumen, welche die Endorphin-Ausschüttung ankurbelt. Die Botenstoffe lassen fokussierter werden und heben die Laune: Forscher der University of Wisconsin haben sogar herausgefunden, dass bei einer einstündigen Ausmist-Session fast so viel vom Glückshormon ausgeschüttet wird, wie nach einem 30-minütigen Workout.

Gehirn belohnt sofort fürs Aufräumen

Endorphine sind übrigens das körpereigene Schmerzmittel. Die Hormone werden etwa bei Verletzungen ins Gehirn geschleust, wo sie es in einen rauschähnlichen Zustand versetzen. Sie pushen auch das Immunsystem, regulieren das Hungergefühl und die Produktion von Sexualhormonen.

Das Erstaunliche: Schon wenn man sich nur vornimmt, aufzuräumen, schüttet der Körper die Botenstoffe aus und sorgt dafür, dass wir uns ruhig und wohlig fühlen. Diese Ergebnisse bestätigt auch Diplom-Psychologin Ina Hullermann, die in ihrem Buch «How to Coach» die Vorzüge eines ordentlichen Lebensstils beschreibt.

Außerdem sieht man beim Putzen sofort Ergebnisse – was dann den Botenstoff Dopamin ins Rollen bringt. Dieser aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn und kurbelt die Aufräum-Motivation weiter an. Entrümpelt man also gleich die ganze Wohnung, fühlt sich das so an, als würde man sich nach einem fiesen Tag ein leckeres Stück Kuchen gönnen: richtig gut.

(L'essentiel/Gina Buhl/Friday)