Das sind die spektakulärsten Pools der Welt

Im Urlaub darf es schon mal etwas Besonderes sein. Für viele Menschen ist der Hotel-Pool ein wichtiges Kriterium bei der Urlaubsplanung. Und mittlerweile gibt es weltweit Hotels, die vor allem für ihren spektakulären Schwimmbereich berühmt sind.

Besonders Infinity-Pools liegen seit einigen Jahren schwer im Trend. Sie sind am Ende so abgesenkt, dass man den Eindruck hat, das Wasser würde im Nichts oder in der Unendlichkeit (englisch infinity) verschwinden.

So lässt es sich gemütlich am Beckenrand lehnen, während man dabei noch den Blick über das Meer, den Dschungel oder die Hochhäuser einer Metropole genießen kann.

Sky Park im Marina Bay Sands, Singapur

Der Marina Bay Sands Sky Park ist das größte und höchste Freibad der Welt. Der wohl berühmteste Hotelpool bietet nicht nur einen atemberaubenden Ausblick über Singapur, er misst auch noch 1,2 Hektar. Auf fast 200 Metern Höhe kann man hier mit Blick auf die Wolkenkratzer planschen.

Der Rand des 150 Meter langen Bekcens ist unsichtbar. Es wirkt also so, als würde man über den Hochhäusern schweben. Der Pool ist nur für Hotelgäste zugänglich. Besucher, die nicht im Hotel übernachten, können Eintrittskarten für das Sands SkyPark Observation Deck erwerben. Seit einigen Jahren wird der Pool jedoch von Influencern und Selfie-Jägern geradezu überschwemmt.

Intercontinental Dubai Festival City, Dubai

Wer an Höhenangst leidet, sollte diesen Pool eher meiden. Dennoch bietet der 15 Meter lange Dachterrassen-Pool, der auf der Höhe des 36. Stockwerks liegt, ein spektakuläres Schwimmerlebnis, da er leicht über das Dach hinausragt. Wenn man ans Ende gelangt, schwebt man plötzlich im Nichts.

Während man im Pool planscht, bietet sich ein atemberaubender Blick über die Stadt. Durch die Form des Glasbodens kann man sogar direkt nach unten blicken, während man im Wasser treibt.

Hotel Hubertus, Südtirol

Ein ähnliches Erlebnis bietet auch der Pool des Hotel Hubertus im Südtiroler Pustertal. Hier kann man abtauchen und ebenfalls zwischen zwischen Himmel und Erde schweben. Er ist 25 Meter lang und auf Stelzen gebaut, seine Front und ein Teil des Bodens sind aus Glas. Rundherum genießt man das atemberaubende Bergpanorama.

Ubud Hanging Gardens, Bali

Der Pool des Hotels Ubud Hanging Gardens auf Bali scheint zwischen den umliegenden Reisterrassen zu schweben. In blau-grün schimmernd passt er perfekt in die umliegende Tropenlandschaften.

Der organisch geschwungene, aus anthrazitfarbenem Stein gefertigte Pool ist terrassenförmig auf zwei Ebenen angelegt – mit einem Höhenunterschied von etwa zehn Metern. Das Luxushotel Hanging Gardens of Bali befindet sich im Künstlerort Ubud.

Laucala Island Resort, Fidschi

Das Laucala Island Resort auf der zu Fidschi gehörenden Insel Laucala beherbergt 25 Villen. Umrandet von tropischem Regenwald und weißen Sandstränden ist auch dieser außergewöhnliche Pool aus Glas ein absoluter Hingucker.

Boscolo Milano, Mailand

Dieser Pool ist ein absolutes Kunstwerk. Das zur Marriott-Gruppe gehörenden Fünf-Sterne-Hotel in der Mailänder Innenstadt bietet seinen Gästen ein besonderes Schwimmerlebnis mit beeindruckender Architektur.

Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Tansania

Schwimmen mit den Elefanten: Im exklusiven Safari-Resort in Tansania ist das möglich. Direkt hinter dem Rand des Infinity Pools liegt ein Wasserloch, bei dem sich Wildtiere gerne abkühlen.

Neben Elefanten lassen sich hier auch andere Tiere wie Büffel oder sogar Löwen blicken.

San Alfonso del Mar, Chile

Ein Pool zum Tauchen, Surfen und Bootfahren direkt am Meer: Klingt unlogisch? Aufgrund der niedrigen Wassertemperatur und starken Strömung ist das Meer in Chile für Badegäste nur wenig attraktiv. Deshalb baute das Hotel San Alfonso del Mar einen gigantischen Pool mit einer Länge von 1013 Metern und einer Fläche von acht Hektar. Das entspricht ungefähr elf Fußballfeldern.

Grace Hotel, Santorini

Santorini ist als terrassenartig angelegte Stadt auf der Anhöhe für seine atemberaubenden Ausblicke auf das schimmernde Mittelmeer berühmt. Das Grace Hotel zählt mit seinem Infinity-Pool zu den Traum-Unterkünften.

Jade Mountain Resort, Karibik

Der Infinity-Pool im Jade Mountain Resort auf der Karibikinsel von St. Lucia bietet einen wunderbaren Blick auf die grünen Hügel.

(L'essentiel/str)