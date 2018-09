Warum man jetzt schon an den Winter denken sollte

Ganz ehrlich: Momentan will noch kaum jemand etwas vom Winter wissen. Für Autofahrer wird der Winter trotzdem bald wieder ein Thema. Denn ein Wetterumschwung ist in dieser Jahreszeit jederzeit möglich. Vor allem nachts können die Temperaturen trotz warmem Wetter am Tag plötzlich in den Keller rasseln. Es kann zu Bodenfrost und glatten Straßen kommen.

Die O-bis-O-Regel

7 Grad Celsius galt lange Zeit als der Triggerpunkt, um sich mit dem Thema Reifenwechsel zu beschäftigen. Sobald die Temperaturen dauerhaft unter diesen Wert sinken, sei es an der Zeit für Winterreifen, lautete der Rat vieler Experten über viele Jahre hinweg.

Allerdings gilt diese Regel inzwischen als überholt. Denn wer bei zu warmen Temperaturen mit Winterreifen herumfährt, nutzt seine Reifen ab, hat einen deutlich längeren Bremsweg und verbraucht mehr Sprit. Als gültige Maxime gilt heute die sogenannte O-bis-O-Regel: Sie besagt, dass ein Fahrzeug im Optimalfall von Oktober bis nach Ostern mit Winterreifen ausgestattet sein sollte.

Ein Reifenwechsel ist im Oktober sinnvoll. Nicht zuletzt deshalb, weil es in der Werkstatt dann noch deutlich schneller geht als wenn der erste Schneefall bereits eine Panikwelle ausgelöst hat.

Trend zum Ganzjahresreifen

Doch braucht es überhaupt Winterreifen? Aus Bequemlichkeit oder Spargründen setzen viele Autofahrer auf Ganzjahresreifen. Doch diese speziellen Reifen sind ein Kompromiss: Sie eignen sich vor allem für Fahrer, die nur wenige Kilometer pro Jahr zurücklegen – und für solche, die bei extremen Wetterverhältnissen auf das Auto verzichten können. Skiferien in einem verschneiten Dorf in den Alpen oder auch die Fahrt in die Sommerferien über den glühend heißen Asphalt in den Süden sind mit Ganzjahresreifen jedenfalls keine gute Idee.

Tatsächlich machen Winterreifen durchaus Sinn. Sie sind durch zusätzliche Rillen und weicheren Gummi speziell auf nasse Straßenverhältnisse ausgelegt. So können sie starkes Rutschen verhindern. Sommerreifen sind dagegen deutlich härter, weil ihr Material höheren Temperaturen standhalten muss. Dafür haben sie weniger Grip; bei Glätte oder Nässe kommt das Auto also eher ins Schleudern.

Wer in den Wintermonaten mit Sommerreifen unterwegs ist, ist deshalb nicht nur ein Risiko für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer.

(L'essentiel/srt)