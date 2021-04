Der Marine-​​Look ist im Frühling wieder angesagt

Alle Trends kommen irgendwann wieder zurück, dieses Phänomen dürfen aktuell die Kinder der 80er und 90er beobachten. Richtige Fashionistas bewahren daher stets ihre Vintage-Schätze auf, um sie pünktlich zur Trendrückkehr wieder neu kombinieren zu können. Und tatsächlich erleben einige Teile in dieser Saison ein Comeback. Während Jungs die Bomber-Jacke wieder aus dem Dachboden-Schrank befreien sollten, trägt Frau coole Biker-Jacken. Auch das stylish-karierte Jackenhemd erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit.

Das Comeback des «Tie and Dye»



Dieses Frühjahr inspirieren wir uns an den 1970er Jahren. Kurz aus der Mode gekommen, feiert «Tie and Dye» aktuell ein Trend-Comeback. Ob für den Rock, das Sweatshirt, T-Shirt oder sogar die Shorts, die Färbetechnik wird wieder auf sämtlichen Textilien angewandt. Großen Designer wie Christian Dior und Ralph Lauren machen es vor.

Vor allem wird in diesem Frühling aber auf den Marine-Look gesetzt, das sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Ob traditionell, blau-weiß gestreiftes Shirt oder mit Ankern versehrte Oberteile, dieser Style gehört aktuell wieder in jede Garderobe. Auch die aus den 1990ern bekannten All-Denim-Outfits bleiben fester Bestandteil der Frühjahrsmode. Wer an heißeren Tagen besonders stylish unterwegs sein möchte, schlüpft in Bermudashorts.

Und nicht vergessen: Die milden Temperaturen eignen sich perfekt, um wieder ein bisschen mehr Mut zur Farbe zu bekennen. Rosa, Lila, Pastell- aber auch leuchtendere Farben machen deinen Look komplett.

(L'essentiel)