Dieser Friseur überzeugt Frauen von grauen Haaren

Kennst du dieses Problem auch: Du hast dir eben erst die Haare frisch färben lassen und schon wieder blitzt der graue Ansatz hervor? Genau davon hatte vor rund drei Jahren eine neue Kundin von Hair-Stylist Jack Martin genug. Sie erzählte ihm, dass sie seit Jahren ihre Haare alle drei bis vier Wochen von Grau auf Braun färbe. Damit sollte jetzt - im Ruhestand - aber Schluss sein.

Zusammen beschlossen sie ihr Haar silber zu färben, was ihrem natürlichen Grauton etwas mehr Glanz verleihen würde und wodurch sie weniger oft nachfärben müsse, so der kalifornische Colorist gegenüber dem Magazin "Allure". Nachdem er ein Vorher-/Nachher-Foto der Dame auf Instagram gepostet hatte, ging diese sofort viral und Jack Martin kann sich seitdem vor Kundinnen gar nicht mehr retten.

Hollywood-Star wird zu Silberfüchsin

Frauen, die wieder zurück zu ihrem Grau wollen, reisen aus der ganzen Welt an. Sogar Jane Fonda und Sharon Osbourne haben sich einer Transformation bei ihm unterzogen. So überraschte Hollywood-Star Jane Fonda bei den Anfang des Jahres - bei der Oscar-Verleihung 2020 - plötzlich als Silberfüchsin. Ihre Verwandlung hatte ganze sieben Stunden gedauert, in denen die Schauspielerin kein einziges Mal in den Spiegel geblickt hatte. Sondern dem Experten blind vertraut hatte, wie Martin gegenüber "Vanity Fair" erzählte.

Ein Ansporn für Sharon Osbourne. Sie hatte das wöchentliche (!) Färben einfach satt. Laut dem Friseur konnte sie die Farbe einfach nicht mehr riechen. Voila, auch die 67-Jährige liebt nach Stunden in Martins Stuhl ihre grauen Haare.

Stellt sich jetzt nur noch eine Frage: Warum dauern die Transformationen so lange? Ganz einfach: Damit die Haare die hellen Farben von Grau und Silber überhaupt aufnehmen, müssen sie erst einmal ihre falsche dunkle Farbe verlieren. Dazu muss blondiert oder gebleicht werden. Das wiederum beansprucht die Haare sehr, weshalb langsam, behutsam und mit Hilfsmitteln wie Olaplex vorgegangen werden.

(L'essentiel/kiky)