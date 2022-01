Herz-​​Print geht gerade durch die Decke

Die opulenten Outfits von Emily, aus der Serie «Emily in Paris», sind für viele Anlass zur Outfit-Inspiration. Wie zum Beispiel das Herzkleid, das die von Lily Collins gespielte Serienfigur in der Serie trägt. Das Kleid mit Sweetheart-Ausschnitt, auch Schatz-Ausschnitt genannt und ausgestellten Ärmeln wurde zum Favoriten der Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach der Ausstrahlung der neuen Staffel gingen die Suchanfragen für Kleidungsstücke mit Herz-Print um 733 Prozent in die Höhe.

Das Originalkleid ist das Sophia Heart Print Midi Dress vom georgischen Label Anouki und hat mit umgerechnet rund 995 Euro nicht nur ein saftiges Preisschild, sondern ist inzwischen auch ausverkauft. Das Kleid ist eine Kollaboration von Anouki und dem Shop Brownes Fashion – die Kollektion trägt den passenden Namen «Love is Love».

Hier gibt es Kleidungsstücke mit Herz-Print

Sogar die deutsche «Vogue» lobte den Look mit dem Herzkleid als einen ihrer Lieblinge aus der Serie. Eine Hommage an die Liebe oder die Stadt der Liebe in Form eines Kleidungsstücks ist trotz ausverkauftem Originalkleid möglich. Gerade etwa zum Valentinstag passt ein Kleidungsstück oder Accessoire im Liebesprint hervorragend.

Wenn du selbst den Herzprint tragen willst, ohne dabei zu kindlich auszusehen, solltest du für den Rest des Outfits eher auf schlichte Stücke mit klaren Linien setzen. Das Kleid, das Lily Collins trägt, wirkt trotz auffallendem Print und romantischem Schnitt erwachsen. Möglich machen es die Accessoires und das Styling.

Emily kombiniert zum süßen Dress eine Frisur im Sixties-Look mit weißem Haarband und schlichter Kette und die Schuhe nehmen die Farbe des Kleides im Outfit wieder auf. Auch rote Lippen sind zu einem Stück mit Herz-Print nie verkehrt! Wir haben schon einmal für dich aufgeschrieben, wie der rote Kussmund die ganze Nacht lang hält.

(L'essentiel/Johanna Senn)