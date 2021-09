Ohne diese Schuhe geht im Herbst gar nichts

In Chunky Boots durch den Regen

Schon vergangenen Herbst waren Chunky Boots, also Stiefel, deren Sohlen dick und gerne mit Profil sein dürfen, die liebsten Begleiter vieler Frauen. Für die kommende Saison bleiben sie im Schuhschrank erhalten. Dabei erinnern die aktuellen Formen etwas an Gummistiefel, da der Schaft aktuell etwas höher ist als bei Chelseaboots. Die Sohle ist dick, daher der Name «chunky» was auf Deutsch so viel wie «klobig» heißt. Dabei müssen die Schuhe aber nicht ganz so klobig sein wie die von Chiara Ferragni. Sie können auch schlichter sein, wie die von Influencerin Giulia De Lellis:

Die Chunky Boots können auch gut zu Hosen getragen werden, die über den Schaft des Boots fallen. Das Resultat ist ein Casual Look, wie Influencerin Brit Harvey zeigt:

Hier bricht der klobige Boot schön das sonst eher schicke und dank Pullunder etwas biedere Outfit:

Kniehohe Stiefel nehmen Sommerkleider in den Herbst

Wenn draußen ein kühler Wind weht, ist das Sommerkleid schnell fehl am Platz. Da darf untenrum gerne etwas her, das die Füße warm hält und Sommerkleider im Herbst tragbar macht. Ein zweiter Stiefeltrend, der jetzt auffällt und dieses Bedürfnis deckt, sind kniehohe Stiefel. Auf dem Laufsteg sah man diese Art von Boot etwa bei Akris und auch bei Hermès und Gucci waren die Stiefel hoch:

Mit ihrer Länge passt diese Art von Boot wunderbar in den Herbst. Sie lassen sich gut zu Sommerkleidern oder auch zu kurzen Kleidern kombinieren:

Wenn die Stiefel nicht unbedingt gegen Wind und Regen schützen müssen, dürfen sie auch gerne hoch sein, so wie hier bei Xenia Tchoumitcheva und bei Bloggerin Erika Aguilera:

Chunky Loafers für den Alltag

Viele Büroangestellte kehren gerade ins Office zurück. Wer sich noch nicht bereit für Heels fühlt, ist damit nicht alleine. Aber es gibt eine Alternative zum schicken Office-Schuh: Loafers mit chunky Sohle funktionieren wunderbar zum Anzug wie zum Kleid und liegen aktuell im Trend. So ploppen sie gerade auf Instagram immer wieder auf, zum Beispiel bei Youtuberin Emma Chamberlain:

Influencerin Sofia Coelho kombiniert ihre chunky Loafers zu Minijupes und Socken und sorgt so für einen preppy Look: