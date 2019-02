Der Sex-​​Raum im Keller kostet 750 Dollar Miete

In Maple Glen, einem Dorf mit weniger als 10.000 Einwohnern in Philadelphia, wird derzeit ein Haus verkauft: fünf Schlafzimmer, zweieinhalb Bäder – und ein komplett ausgestatteter Sexraum mit Liebesschaukel und Co. im Keller. All das könnte für 750.000 Dollar Ihnen gehören.

Auch auf Airbnb vermietet

Laut Immobilienhändlerin Melissa Leonard lebte der Hausbesitzer hier jahrelang mit seiner Familie, bis seine Frau verstarb und die Familie nach Philadelphia zog. Er behielt das Haus und vermietete es in der Zwischenzeit auf Airbnb.

Im Inserat, das zurzeit nicht mehr verfügbar ist, bot der Hausbesitzer das ganze Haus, inklusive des «unterirdischen Erwachsenen-Raums» für 750 Dollar pro Nacht an – plus 250 Euro Reinigungsgebühr, was bei der speziellen Ausstattung Sinn macht.

Nachbarn nicht begeistert

Im Dorf ist man über das Hausinserat und die virale Verbreitung im Internet nicht begeistert. Laut dem Magazin Slate sagte ein Nachbar zur Immobilienhändlerin Leonard, dass «die Nachbarn das Inserat schrecklich finden und nicht wollen, dass ihre Nachbarschaft mit dem Sex-Haus in Verbindung gebracht werde».

Im Gegensatz zu den Nachbarn freut sich Leonard natürlich über die große Aufmerksamkeit aus dem Internet. Ich hoffe natürlich, dass ein Käufer hier eine einmalige Chance sieht und das Haus kauft.

(L'essentiel/mst)