So gelingt der Weihnachts-​​Look auf den Nägeln

Über eine Sache kann man sich bei Nail-Designs sicher sein – sie versetzen jeden ins Staunen, ob man nun ein Fan der Kunst ist, oder nicht. Ehemalige Trends wie die Faszination mit Ombre Farben oder die French Maniküre im Kuh-Design kamen in der letzten Saison besonders gut an. Nicht zu vergessen, die Beliebtheit der Baby-Boomer-Nails und die Tatsache, dass auch Herren immer mehr Gefallen an Nagel-Designs fanden, rückte ebenfalls mehr in den Fokus.

Die kleinen Details und auffälligen Farben sind das, was ein gutes Nail-Design ausmachen um deine Finger zu richtigen Hinguckern zu transformieren. Für das diesjährige Weihnachtsfest zählt also nicht nur die richtige Frisur, oder das perfekte Outfit, auch deine Nägel dürfen ruhig geschmückt werden.

Fünf interessante Nail-Designs für die festlichen Feiertage

Winterliche Designs begrenzen sich nicht nur auf den Weihnachtsmann und seine Wichtel. Es gibt eine Vielfalt von Motiven, mit denen du experimentieren kannst damit du bei deinem nächsten Nagelstudio-Termin nicht am Verzweifeln bist. Lass dich daher von Sternen und goldenen French-Nails inspirieren.

Viele Designs und Motive kannst du auch ohne Expertenwissen zu Hause ausprobieren. Falls zusätzlich Gel-Lack und eine UV-Lampe in deiner Schminklade zu finden sind, hast du den Vorteil, dass deine Designs länger halten werden.

So kriegst du es mit deinen selbst gemachten Nagel-Designs hin:

(L'essentiel/bf)