Fünf Vorsätze, die uns 2021 schöner machen werden

Zeit für sich selber nehmen und mehr «Self Care» steht bei vielen auf der Liste der Vorsätze für 2021. Doch es braucht oft nicht lange, bis uns der Alltag wieder einholt und wir uns wieder an dem Gewohnten orientierten. Doch es sind oft die kleinen Dinge, die man umsetzen kann und die langfristig eine schönere Haut, Haare und Nägel bescheren.

1. Jeden Morgen das Gesicht kalt waschen

Das weckt uns nicht nur auf, sondern regt auch die Durchblutung an. Besonders Augenringe werden dadurch deutlich gemildert.

2. Lange Haare? Ja, bitte!

Wer seine Haare am Ende von 2021 länger tragen möchte, sollte sich weniger Haarwäschen angewöhnen. Zu viele laugen die Kopfhaut und die Haare aus und führen zu Haarbruch.

3. Das gewisse Extra für die Haut

Die Haut fühlt sich trocken und fahl an? Ein zusätzliches Serum, das man vor der Tages- oder Nachtpflege in die Haut einmassiert, kann hier langfristig helfen. Für jeden Hauttyp besonders verträglich sind Seren mit Hyaluronsäure und Niacinamide (eine Form von Vitamin B3). Beide Bestandteile findet man in Cremen. Ein weiteres Plus für die Haut, die sich mit einem schöneren Glow bedanken wird.

4. Pinsel waschen

Unsere Make-Up-Pinsel sind uns jeden Tag treue Begleiter, doch auch hier sammeln sich Bakterien. Regelmäßiges Reinigen in einer Seifenlauge ist unbedingt notwendig. Wer es dies nicht tut, riskiert Hautunreinheiten und Entzündungen. Stark verschmutzte Pinsel, die unangenehm riechen, kann man über Nacht in medizinischem Alkohol «auslaugen» lassen. Die Bakterien werden durch den Alkohol getötet. Wer keinen medizinischen Alkohol zu Hause hat, kann auch Vodka oder Korn verwenden.

1. Abgelaufene Produkte ausmisten

Die kleine Dose auf der Rückseite unserer Beauty-Produkte, die mit einer Zahl versehen ist, bedeutet wie lange sie «frisch» sind. Meist sind es sechs, zwölf oder 18 Monate. Danach kann die Formulierung kritisch werden und sogar der Haut oder den Haaren schaden. Produkte, die unangenehm riechen, müssen schleunigst aussortiert werden.

