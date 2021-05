Das «Royal Tenenbaums»-​​Haus ist gerade frei

Der Cast von «The Royal Tenenbaums» aus dem Jahr 2001 liest sich wie das Who is Who von Hollywood: Gene Hackman, Anjelica Huston, Gwyneth Paltrow, Ben Stiller, Luke Wilson, Owen Wilson, Danny Glover und Bill Murray – sie alle spielten im Film von Wes Anderson mit, der für einen Oscar nominiert war.

Bildstrecke: Das Haus aus «The Royal Tenenbaums» kannst du jetzt mieten

Schauplatz der tragisch-lustigen Komödie ist ein stattliches Townhouse im New Yorker Stadtteil Harlem an der 339 Convent Avenue. Draußen vor der Türe wachsen hübsche Bäume, die Lage ist ruhig und die Eckdaten des Hauses klingen üppig. Für 16.500 Euro pro Monat könnte man sofort in die legendäre Liegenschaft einziehen.

Fenster putzen? Lieber nicht!

Die Wohnfläche von 743 Quadratmetern verteilt sich auf vier Stockwerke und insgesamt zwölf Räume. Es gibt sechs Schlafzimmer, vier Badezimmer, eine Küche für den Butler, eine für den Profi-Koch, sechs Gas-Cheminées sorgen für eine kuschlige Atmosphäre und über 50 Fenster für genügend Licht im Haus.

Der Mietzins von 16.500 Euro klingt im ersten Moment brutal. Schaut man sich aber den New Yorker Wohnungsmarkt an, so relativiert sich diese Zahl ziemlich schnell. Zieht man als WG ins «The Royal Tenenbaum»-Haus ein, kostet jedes Zimmer knapp 2800 Euro pro Monat. So hoch ist der durchschnittliche Preis für eine Ein-Zimmer-Wohnung im angrenzenden Manhattan. Als Bonbon wird das Haus komplett möbliert vermietet.

(L'essentiel/Lucien Esseiva)