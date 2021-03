Wer will sich diese Trauminsel gönnen?

«Die Gelegenheit des Lebens» bietet sich derzeit Menschen, die sich ein eigenes Paradies auf Erden leisten möchten: Das auf luxuriöse Immobilien spezialisierte Nobel-Auktionshaus Concierge Auctions – zu dessen Kunden auch Cher und Michael Jordan zählen – bietet derzeit die südlichste und größte Privatinsel der Bahamas, Little Ragged Island, zum Kauf an. Das Eiland verfügt laut den Anbietern über bewaldete flache Hügel, weiße Sandstrände, kleine Klippen und sogar eigene Süsswasserquellen. Dank genügender Meerestiefe auf der Ostseite können dort auch größere Schiffe anlegen, was die Insel auch für touristische Zwecke attraktiv macht. Die bewohnte Nachbarinsel Ragged Island ist per Boot in zehn Minuten erreichbar und hat einen kleinen Flugplatz.

Das Auktionshaus preist die Möglichkeiten zur Nutzung von Little Ragged Island – auch St. Andrew’s genannt – als «ebenso grenzenlos wie der Ozean» an. Investoren könnten dort Bungalows oder ein Hotel bauen und hätten immer noch genügend Platz für einen 18-Loch-Golfplatz übrig. Taucher können schnorchelnd die Unterwasserwelt erkunden, Hobbyfischer Thun- oder Schwertfischen nachjagen, Ornithologen wilde Flamingos beobachten und auch Segler finden perfekte Verhältnisse vor. Aber natürlich kann man die Insel auch so sein lassen wie sie derzeit ist und naturbelassen genießen – wenn man sichs leisten kann.

100.000 Dollar Kaution gefragt

Damit es nur mit ernsthaften Interessenten zu tun hat, verlangt das Auktionshaus von den Bietern für die Insel die Kleinigkeit von 100.000 Dollar Kaution. Gelistet ist Little Ragged Island für 19,5 Millionen Dollar, ein Minimalangebot ist allerdings nicht angegeben. Wie CNN Concierge-Co-Gründerin Laura Brady zitiert, ist das bisherige Interesse groß. Gebote können ab dem 26. März bis Ende Monat abgegeben werden.

Wer die Insel möchte, aber nicht zum Zug kommt, muss nicht verzweifeln: Es wird nicht das letzte Eiland sein, das zum Verkauf steht. Schon im vergangenen Sommer konnte etwa mit Blue Island eine Trauminsel für rund 70 Millionen Dollar erworben werden. Und die – allerdings etwas kleinere – Insel Stann Island war im September 2019 für weniger als eine halbe Million Dollar zu haben.

(L'essentiel/Felix Traber)