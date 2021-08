Kreative Ideen gegen nervigen Kabelsalat

Sie ringeln und verknoten sich hinter dem TV-Möbel, unter dem Schreibtisch und den Wänden entlang: die meterlangen Stromkabel unserer Elektrogeräte. Es gibt wenige Dinge, die schlimmer aussehen als ein Netz aus verhedderten Stromkabeln, die alle in der Wohnung sehen können. Doch der Kabelsalat stört nicht nur das Auge und lenkt von der hübschen Einrichtung ab, sondern staubt auch ein und kann eine Stolperfallen sein.

Dennoch geht es im Haushalt nicht mehr ohne sie – erst recht nicht mehr, seit die gesamte Büro-Ausrüstung den Weg in die privaten Räumlichkeiten gefunden hat. Mit diesen einfachen Lösungen für jedes Budget kannst du das unschöne Durcheinander zum Glück bändigen und Kabel so gut wie möglich verstecken.

Du störst dich über den Anblick der Aufladekabel, der Mehrfachsteckdosen oder des Routers? Abhilfe schafft eine Kabelbox, in die sich diese unschönen Dinge verstauen lassen.

2. Die Steckdosenleiste hängend montieren

Die meisten Steckdosenleisten haben auf der Rückseite Löcher, sodass du sie mit ein paar Schrauben oder Nägeln versteckt hinter einem Möbelstück an die Wand anbringen kannst. Wer auch die Lücke zwischen Wand und Möbelstück vermeiden will, kann sie kopfüber unter einer Tischplatte oder einem Möbel aufhängen. Damit vermeidest du die sichtbare Unordnung auf dem Boden.

3. Möbel mit integrierter Stromleiste

Deine Elektrogeräte kannst du auch direkt in einem funktionalen Möbelstück wie einem Sideboard oder einer Konsole aufladen. Ermöglicht wird dies durch eine Vorrichtung, in der du im Innern des Möbelstücks eine Mehrfachsteckdose anbringen kannst. Das kannst du aber auch ganz einfach selbst machen: Mit einer Bohrmaschine und einem Lochsägeaufsatz bohrst du in das Möbel ein Loch für das Kabel, ziehst eine Stromleiste durch und fertig.

4. Mit Kabelbinder bündeln

Kabelbinder sind die wohl einfachste und günstigste Lösung, wie du Ordnung in das Kabel-Durcheinander bringen kannst. Entweder bindest du dazu alle Kabel, die in die gleiche Richtung führen, zu einem Strang zusammen, oder du knotest sie parallel aneinander. Danach klebst oder hängst du sie mit einem Haken unter den Schreibtisch, das Sideboard oder das Bett.

5. Der Klassiker: Kabelkanäle

Für diese Lösung musst du kein großes Budget einplanen: mit schlanken, quadratischen Kabelkanälen kannst du längere Kabel kaum sichtbar zur nächsten Steckdose ziehen. Da die meisten selbstklebend sind, kannst du sie an der Zimmerwand und am Boden befestigen. Falls sie sich farblich vom Untergrund abheben sollten, kannst du sie ganz einfach in der passenden Farbe bemalen.

6. Kabellose Alternativen suchen

Wieso Kabel verstecken, wenn es gar keine braucht? Okay, zugegeben: nicht für alle Elektrogeräte gibt es kabellose Alternativen. Doch mit jenen, die auch kabellos über NFC, Bluetooth oder WLAN verbunden werden können, sparst du dir meterlange Kabel.

7. Fußleisten mit Kabelkanal

Im Fachhandel findest du dekorative Fußleisten, in denen du auch gleich Kabel verstecken kannst. Diese werden wie herkömmliche Leisten in Sockelbereichshöhe montiert, können aber im Inneren Kabel bündeln. Einige sind in verschiedene Kammern unterteilt, sodass mehrere Kabel parallel in den Leisten versteckt werden können.

8. Hinter einem Bild oder Spiegel verstecken

Manchmal ist Einfachheit wirklich die höchste Stufe der Vollendung: So kannst du ganz einfach einen schönen Spiegel (der vergrößert optisch erst noch den Raum!) oder ein gerahmtes Bild auf den Boden stellen, daneben Topfpflanzen platzieren und schon ist der Kabelsalat weniger sichtbar. Oder du stellst deinen TV – sofern er groß genug dazu ist – auf den Boden und lässt den Kabelsalat hinter ihm verschwinden.

9. Flexible Kabelschläuche

Auch anhand von Kabelschläuchen kannst du das Durcheinander auf einfachste Weise organisieren: Jeweils drei Kabel kannst du in den elastischen Röhren verstauen. Den Kabelschlauch befestigst du dann einfach unter dem Schreibtisch oder an der Wand, damit du wirklich nicht mehr darüber stolpern kannst.