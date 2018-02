«Frauen-​​Chips» lösen Shitstorm aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Richtig gelesen: Weil Frauen das laute Knuspergeräusch beim Chips-Beißen angeblich unangenehm ist, denkt Pepsi laut über die Produktion von «leiseren» Chips nach. Keine Gute Idee, wie die Reaktionen zeigen.

Konkret geht es um die Doritos, Tortilla-Chips aus Mais, die von Frauen und Männern gleichermaßen geliebt werden. Allerdings haben die weiblichen Nascher, zumindest wenn es nach der Meinung von Pepsi-Chefin Indra Nooyi geht, offenbar Hemmungen beim Verzehr der unangenehm lauten Snacks. Deshalb sollen sie «Lady Doritos» bekommen, die zusätzlich noch weniger Fett und Würze enthalten. Immerhin mag das weibliche Geschlecht bekanntermaßen auch nicht, dass Finger fettig oder salzig werden – denkt zumindest Nooyi.

«Wenn du junge Männer beobachtest, wie sie Chips essen, dann siehst du, dass sie ihre Doritos lieben und sie lecken sich mit großer Freude die Finger, und wenn sie den Boden der Chipstüte erreichen, gießen sie die kleinen zerbrochenen Stücke in ihren Mund, weil sie diesen Geschmack nicht verlieren wollen. Frauen denke ich, würden gerne dasselbe tun, aber sie tun es nicht. Sie mögen es nicht, in der Öffentlichkeit zu laut zu knabbern. Und sie lecken sich nicht großzügig die Finger und sie mögen es nicht, die letzten Brösel in ihren Mund rieseln zu lassen», begründet CEO des US-Konzerns das Vorhaben.

Shitstorm lässt nicht lange auf sich warten

Die Reaktionen im Netz sorgten – wenig überraschend – für mehr Unmut als Anklang. «Nun da Doritos uns von Sexismus befreit haben, Mädels, sollen wir still und leise abhängen und Chips essen statt demonstrieren?», kommentiert eine erboste Userin den Plan und schreibt ironisch weiter «Gute Nachrichten, Ladies. Wir haben einen weiblichen Colonel Sanders und Doritos, die nicht knuspern, also ist Feminismus abgesagt. Wir haben Gleichberechtigung erreicht.»

Good news, ladies. We got a female Colonel Sanders and Doritos that don't crunch, so feminism is cancelled. We've achieved equality.— OhNoSheTwitnt (@OhNoSheTwitnt) 5. Februar 2018

Now that Doritos has delivered us from sexism, what are we gonna do instead of a women's march next year, gals, should we just hang out quietly eating chips?— OhNoSheTwitnt (@OhNoSheTwitnt) 5. Februar 2018

Eine andere entsetzte Nutzerin schreibt auf Twitter: «Frauen: Wir wollen gleiches Geld für gleiche Arbeit und ein Ende der Diskriminierung am Arbeitsplatz. Gesellschaft: Hier ist eine Tüte Lady Doritos, damit ihr nicht so laut vor euren Kollegen kaut.»

Women: We want equal pay for equal work and an end to sex discrimination in the workplace.Society: Here's a bag of Lady Doritos so you won't have to crunch too loudly in front of your male colleagues.— Marie Connor (@thistallawkgirl) 5. Februar 2018

Alles nur ein Missverständnis?

Die ganze Aufregung im Netz hat jedenfalls dazu geführt, dass der US-Konzern Stellung bezogen und sofort zurückgerudert hat. «Wir haben schon Doritos für Frauen – sie heißen Doritos», schreibt Pepsi am Dienstag. Die Aussagen von Nooyi seien falsch interpretiert worden.

„Sie (FRAUEN) möchten in der Öffentlichkeit nicht zu laut knuspern. Und sie lecken auch ihre Finger nicht ab und schütten sich nicht die Krümelreste in den Mund." - Wenn ich leise Chips essen will, esse ich Gummibärchen. #ladydoritos #crunchloudandproud #doritos #volldenääbe https://t.co/NXannI3CZi— Janina Lieberwirth (@tschaylee) 7. Februar 2018

