Toyota schnappt sich Wasserstoff-​​Rekordfahrt

Diese Woche haben sich die Ereignisse in der Welt der Wasserstoff-Fahrzeuge überschlagen. Zunächst hat Hyundai einen neuen Weltrekord gemeldet: Ein australisches Team legte in einem Hyundai Nexo mit einer Tankfüllung 887,5 Kilometer zurück und übertrumpfte damit den bisherigen Rekord, den Bertrand Picard 2019 aufgestellt hatte, deutlich – der Schweizer Abenteurer schaffte damals bei einer Fahrt durch Frankreich mit einem Tank immerhin 778 Kilometer. Nur wenige Stunden später nach der Meldung verkündete Toyota ebenfalls eine neue Rekordfahrt ihres Brennstoffzellen-Modells Mirai: Bei einer Versuchsfahrt in Frankreich kamen die Japaner mit einer Tankfüllung 1003 Kilometer weit – also nochmals 116 Kilometer weiter als die Koreaner.

Hyundai legt im Outback vor

Die (vorübergehende) Rekordfahrt von Hyundai startete in Melbourne. Der australische Rallyefahrer Brendan Reeves fuhr dort mit einem serienmäßigen Hyundai Nexo mit versiegeltem Tank los und erreichte nach über 13 Stunden Silverton, eine Outback-Stadt, die 1980 als Drehort für den Action-Film «Mad Max» Geschichte schrieb. Nach weiteren 60 Kilometer war die Fahrt zu Ende – der Bordcomputer zeigte eine Strecke von 887,5 Kilometern an. Damit wurde die WLTP-Reichweite des Nexo von 666 Kilometern deutlich überboten.

Der Nexo verbrauchte dabei 6,27 Kilogramm Wasserstoff, was einem Durchschnitt von 0,706 kg/100 km entspricht. Dabei reinigte er 449.100 Liter Luft, ein Volumen, wie es 33 erwachsene Personen an einem Tag einatmen, während aus dem Auspuff ausschließlich Wasserdampf strömte. Und da ein Brennstoffzellenauto während der Fahrt kein CO 2 produziert, wurden dabei theoretisch rund 126 Kilogramm CO 2 eingespart – diese Menge hätte ein vergleichbarer SUV mit Verbrennungsmotor ausgestoßen.

Toyota zieht in Frankreich nach

Noch deutlich weiter schaffte es der Toyota Mirai auf seiner Rekordfahrt auf öffentlichen Straßen im Süden von Paris sowie in den Regionen Loir-et-Cher und Indre-et-Loire: Die Wasserstoff-Limousine legte mit einer Tankfüllung 1003 Kilometer zurück. Der Durchschnittsverbrauch lag dabei bei 0,55 Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer. Wie beim Hyundai-Versuch wurde auch bei der Rekordfahrt der Japaner die zurückgelegte Distanz und der Verbrauch von einer unabhängigen Behörde zertifiziert.

Betankt wurde das Brennstoffzellenfahrzeug für den Rekordversuch mit grün produziertem Wasserstoff. Die offizielle Normreichweite des Mirai liegt bei rund 650 Kilometern – die vier Rekordfahrer haben diese also um über die Hälfte überboten. Toyota betont, dass die Fahrer zwar mit einem verbrauchsschonenden Fahrstil unterwegs gewesen seien, es aber keine Techniken eingesetzt wurde, die nicht auch im Alltag genutzt werden könnten. Einer der vier Fahrer war Victorien Erussard, Gründer und Kapitän der «Energy Observer», eines mit Toyota-Brennstoffzellentechnik ausgerüsteten Katamarans und schwimmenden Forschungslabors.

Da Hyundai und Toyota die einzigen Hersteller mit Wasserstoffautos im Angebot sind (abgesehen von Kleinserien für Versuchsflotten von anderen Herstellern), werden sich die beiden asiatischen Marken wohl auch in Zukunft gegenseitig die Rekorde abjagen. Wer wird als nächstes jubeln?

Ein Video zur vorübergehenden Rekordfahrt des Hyundai Nexo:

Und zum Weltrekord von Toyota:

(L'essentiel/Dave Schneider)