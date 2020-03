Diese Villa geht von Superstar zu Superstar

Wie kommt man an seine Traumwohnung? Man könnte Inserate in der Zeitung, im Netz oder den sozialen Medien durchstöbern, klar. Aber die besten Angebote findet man noch immer unter der Hand. Von der Familie, von Bekannten oder Freunden. Der große Vorteil: Meistens gibt es außer dir keine weiteren Bewerber – die Wohnung ist also quasi sicher.

Warum also sollten es internationale Prominente anders machen? Im Celebrity-Ort Calabasas (hier wohnt fast der gesamte Kardashian-Clan), unweit von Los Angeles, ist die Praxis des Wohnungstausches unter Promis gang und gäbe. Ein Beispiel dafür ist ein Anwesen, welches beim Makler Douglas Elliman gerade für 6 Millionen Euro ausgeschrieben ist.

Musiker und Pizza-Liebhaber bevorzugt

In der Villa mit fünf Schlafzimmern, sechs Badezimmern, fünf Cheminées, Kino, Garage für vier Autos, Pizzaofen im Garten und 723 Quadratmetern Wohnfläche hauste erst Selena Gomez (27), 2016 verkaufte sie das Anwesen für etwas mehr als drei Millionen Euro an French Montana (35). Letzterer scheint unter seinen Freunden nun offenbar keinen Käufer gefunden zu haben und beauftragte einen Luxusmakler mit der Veräußerung. Vielleicht scheitert es auch am Preis. French Montana verlangt fast drei Millionen mehr, als er vor vier Jahren bezahlte.

Dass sich noch kein Musiker als Nachmieter- beziehungsweise Käufer gefunden hat, ist schade. French Montana hat nämlich das Gästehaus für stolze 400.000 Euro in ein Hightech-Musikstudio umbauen lassen.

Die hübsche Musiker-Villa von Selena Gomez und French Montana siehst du in der Bildstrecke.

Gut möglich, dass dieser Hit von French Montana in seiner Calabasas-Villa entstanden ist

(L'essentiel)