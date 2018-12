Fünf Dinge, die man nach dem Sport nicht tun sollte

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach dem Training sofort in die Kneipe huschen... ...und zur Belohnung genüßlich ein paar Drinks kippen oder Zigaretten paffen. «Das ist quasi Selbstzerstörung. Jede Zigarette die du rauchst, raubt deinem Körper haufenweise Vitamine und Mineralstoffe», so Fitnesscoach Solveig Bethke. Auch Alkohol ist ein fieser Vitamin-Räuber: «Er verhindert, dass wichtige Regulierungprozesse des Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsels stattfinden können.»

Gestresst zum nächsten Termin hetzen Für den Körper ist es sehr wichtig, genug Regenerationszeit zu haben – was nicht nur eine körperliche Pause bedeutet. «Kopf und Körper arbeiten immer zusammen, deshalb solltest du dir auch im Kopf Ruhe gönnen. Mache nach dem Training eine kurze Pause, bevor du deinen Aufgaben im Alltag wieder nachgehst. So können sich Körper und Geist vom Training erholen», rät die Fitness-Expertin.

Direkt in die Sauna hüpfen Ein Sauna-Gang nach dem Sport hilft den Muskeln zwar sich schneller zu regenerieren, sollte aber auf keinen Fall direkt nach der Sport-Session erfolgen. Da ist der Puls nämlich noch nicht wieder runtergefahren – die zusätzliche Hitze würde den Kreislauf also ziemlich überfordern.

Dich extremer Kälte aussetzen «Wenn du Profi-Sportler bist, macht es durchaus Sinn, dich in die Kältekammer zu setzen und so die Regenerationszeit zu verkürzen», erklärt Solveig. Als Hobby-Sportler sollte man den Körper, etwa beim Joggen draußen, aber unbedingt warm einpacken – auch danach. «Alles andere versetzt den Körper in einen Stress-Zustand und verhindert, dass du dich gut fühlst.»

Zu wenig essen Nach dem Sport ist der Stoffwechsel aufgrund der Belastung erhöht und braucht Energie. «Wichtig ist es, sowohl Eiweiße, als auch Kohlenhydrate zu essen. Das eine sind nämlich die Baustoffe für die Muskeln und das andere die Energie, die der Körper benötigt.» Der Körper braucht beides, um von einer Trainingseinheit zu profitieren.

(L'essentiel/Gina Buhl/Friday)