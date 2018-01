Schwedens unterirdische Hütten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Backstuga bedeutet wörtlich übersetzt «Hügelhütte». Sie werden in einen Hügel hineingebaut, das Dach fast ebenerdig und die Hütte damit gut versteckt. Drei Wände bestehen aus Holz, die vierte ist der Hügel.

Für die Ärmsten der Armen

Im 17. und 18. Jahrhundert gab es viele dieser Backstugas – dort lebte der ärmste Teil der schwedischen Bevölkerung. Die meisten Backstugas bestehen auch nur aus einem Raum. Dass es nur drei Holzwände braucht, ist einer der Hauptgründe, warum diese Bauweise im Süden von Schweden so verbreitet war: Dort war das Holz teurer.

Die damaligen Bewohner wurden Backstugusittare genannt und waren eigentlich immer arm. Die Backstugas standen für gewöhnlich auf fremden Grundstücken und die Bewohner verdienten ihr Geld und das Anrecht auf die Unterkunft mit Gelegenheitsjobs.

Backstugas renoviert und vermietet

Manchmal, wenn die Landbesitzer großzügig waren, gaben sie den Bewohnern der Backstugas ein kleines Stück Land, auf dem sie einen Garten anlegen und Gemüse ziehen konnten. Die meisten Backstugas wurden aber an Orten gebaut, die sich sowieso nicht für landwirtschaftliche Nutzung eigneten. Übrigens: Für die schwedische Regierung waren die Backstugusittare praktisch inexistent: Sie bezahlten keine Steuern.

Doch die Zeiten ändern sich: Die Lebenssituation vieler Backstugusittare verbesserte sich und die Hügelhütten wurden verlassen. Während einige inzwischen unter Denkmalschutz stehen, sind andere in Privatbesitz und werden teilweise vermietet. So zum Beispiel die Hütte aus der Bildstrecke: Sie befindet sich in Småland und stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Die Besitzerfamilie hat die Backstuga selbst renoviert.



(L'essentiel)