Lana Del Rey zieht in ein stylishes Gartenhäuschen

Immobilien scheinen ein Hobby von Sängerin Lana Del Rey (33) zu sein. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll sie in Los Angeles ein regelrechtes Häuser-Imperium aufgebaut haben. Doch obwohl Del Rey mit ihrem geschätzten Vermögen von über 14 Millionen Euro locker Hunderte Quadratmeter Wohnfläche beanspruchen könnte, zieht sie offenbar die Einfachheit vor.

Gut unterrichtete Quellen informierten die Variety nämlich jetzt darüber, dass Lana Del Rey in ein ziemlich bescheidenes Holzhäuschen im trendigen Stadtteil Echo Park in Los Angeles eingezogen sei. Der Bau aus dem Jahr 1911 umfasst 114 Quadratmeter und verfügt gerade mal über zwei Schlafzimmer und ein Bad. Interior Designerin Leanne Ford hat die Immobilien kürzlich renoviert und im edlen Hippie-Chic eingerichtet. Lana war vom Look dermaßen angetan, dass sie 20 Prozent mehr als den veranschlagten Kaufpreis auf den Tisch legte und sich das Häuschen für umgerechnet etwa 1 Millionen Euro kaufte.

Wie stylish Lana Del Rey ab sofort in ihrem Holzhäuschen wohnt, siehst du in der Bildstrecke.

(L'essentiel/lme)