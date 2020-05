Deswegen solltest du abends duschen

Schlaf ist für unser Wohlbefinden entscheidend: Im besten Fall sind es so um die acht Stunden, die wir mehr oder weniger durchschlafen. Bei manchen Menschen hapert es mit dem Nachtschlaf aber trotz aller Bemühungen: Keine Spezialdecke hilft, keine White-Noise-Maschine und auch der Gute-Nacht-Tee tut irgendwie nichts.

Forscher an der University of Texas haben herausgefunden, dass ein warmes Bad oder eine Dusche vor dem Ins-Bett-Gehen hilft, wenn man Schlafprobleme hat. Damit aber nicht genug: Die Wissenschaftler haben auch festgestellt, wie lange vor dem ins Bett gehen man duschen oder baden soll. In der Bildstrecke seht ihr außerdem Badezimmer, die auch als Spa fungieren könnten, und Badewannen, die zum Träumen einladen.

«Wie lange dauert das Einschlafen?»

Für ihre Studie haben die Forscher der Cockrell School of Engineering, eines Teils der University of Texas in Austin, Daten aus über 5000 anderen Studien gewälzt. Dabei sind sie zum Schluss gekommen, dass eine passive Erwärmung des Körpers einen positiven Einfluss auf verschiedene Aspekte des Schlafens hat.

Zu den überprüften Aspekten gehört die Frage, wie lange es bei den Versuchspersonen dauert, bis sie eingeschlafen sind, wie lange sie schlafen, wie viel Zeit sie schlafend im Bett verbringen (im Vergleich zur Zeit, die sie wach im Bett verbringen) und die subjektive Beurteilung der Schlafqualität.

90 Minuten vor dem Schlafengehen

Die Ergebnisse sind sehr eindeutig: Die Daten aus den 5000 verschiedenen Studien legen nahe, dass ein warmes Band vor dem Ins-Bett-Gehen den Schlaf verbessert. Der optimale Zeitpunkt liegt dabei ein bis zwei Stunden vor der Bettzeit, die optimale Wassertemperatur bei 38–40,5 Grad. Unter diesen Bedingungen schliefen die Probanden im Schnitt zehn Minuten früher ein als normal und gaben an, insgesamt einen besseren Schlaf gehabt zu haben.

Die Ergebnisse sind eigentlich nicht überraschend: Warmes Wasser kann die Kerntemperatur des Körpers beeinflussen – und diese Kerntemperatur hilft, den Schlaf-wach-Rhythmus zu regulieren. Durchschnittlich fällt unsere Körpertemperatur rund eine Stunde vor unserer normalen Bettzeit um bis zu ein Grad. Ein heißes Bad kann die Kerntemperatur ebenfalls etwas senken und so für mehr Müdigkeit sorgen.

