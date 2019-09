Instagram zensiert jetzt Diät-​​ und Fitness-​​Posts

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wohl fast jedem Instagram-User werden immer wieder Fotos von supergesundem Essen oder Trainingsmotivation in die Timeline gespült. Doch Instagram will dies nun beschränken. Auch derartige Postings von Stars und bekannten Influencern will der Fotodienst künftig nur mehr Usern über 18 Jahren anzeigen.

Der Grund: Instagram will offene Werbung für Diätprodukte und auch kosmetische Operationen nicht mehr an Minderjährige ausspielen, berichtet der britische Guardian.

Zudem sollen Posts, die Diätprodukte mit illusorischen Verheißungen verkaufen und Verkaufslinks enthalten, künftig komplett gebannt werden.

Was das für Promotion-Posts wie etwa dieses von Khloe Kardashian bedeutet?

Wahrscheinlich im Zweifelsfall nichts, weil nichts konkretes versprochen wird. Außerdem will sich Instagram-Mutterkonzern Facebook ja nicht das Influencer-Geschäftsmodell verbauen.

Trotzdem sah man sich im Social-Media-Konzern wohl genötigt, ein Zeichen zu setzen. Seit Jahren kritisieren Mediziner und Psychologen, dass perfekte Social-Media-Selbstdarstellungen vieler Stars und Influencer besonders bei Jugendlichen schlechte Auswirkungen auf das Selbstbild und die psychische Gesundheit haben.

(L'essentiel)