Victoria's Secret will keine Transmodels

Victoria's-Secret-Marketingchef Ed Razek (70) löst mit einem Statement zu Transgender-Models eine Debatte aus. Seit 15 Jahren sucht er nun schon Models für die Show aus, aber Transgender- oder Plus-Size-Models waren noch nie dabei. In einem Interview vor dem Event vergangenen Donnerstag mit der US-«Vogue» begründete er diesen Entschluss folgendermaßen: «Sollten wir Transgender-Models in der Show haben? Nein. Nein, ich finde, wir sollten das nicht. Warum? Weil die Show eine Fantasie ist.»

Demnach gehören seiner Meinung nach andere Schönheitsideale neben den unrealistisch perfekten Körpern der VS-Engel, für die sie monatelang hungern und tranieren, nicht zu dieser Fantasie-Welt. Für diesen Kommentar hagelte es Kritik in den sozialen Medien. Model und Aktivistin Munroe Bergdorf schreibt auf Instagram: «Der Kommentar zeigt, wie viele Menschen in unserer Branche Transfrauen noch immer nicht sehen wollen. Er behauptet pauschal, wir seien nicht begehrenswert, nur weil er selbst uns nicht begehrenswert findet. Das ist seine persönliche Sichtweise. Aber das ist Transphobie und trägt zu der Ansicht bei, dass Transfrauen keine richtigen Frauen seien.»

Plus-Size Model Louise O'Reilly (29) tweetet dazu: «Marken sollten aufpassen, welche Casting-Direktoren sie zu Wort kommen lassen – insbesondere, wenn es ein in der Vergangenheit lebender 70-jähriger Mann ist. Gott sei Dank hat Rihanna Savage x Fenty auf die Beine gestellt, und setzt sich für die Liebe zur Diversität ein.» Dass Rihanna diese Meinung teilt, demonstriert sie mit einem Like. Razeks wehrt sich: «Wenn wir das Gleiche gemacht hätten wie Rihanna wären wir bestimmt verklagt worden.» Gestern nun folgte dann die nüchterne Entschuldigung: «Meine Bemerkung bezüglich Transgender-Models in der Victorias-Secret-Show war unsensibel.» Er führt aus: «Ich entschuldige mich. Um eins klar zu machen: Wir würden jederzeit ein Transgender-Model für die Show besetzen. Es gab Transgender-Models, die zu den Castings kamen. Und wie viele andere auch haben sie es nicht geschafft. Es ging dabei nie um Geschlecht.»

