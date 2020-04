Welcher Nachbar nervt Sie am meisten?

Anfangs dachten wir vielleicht: Homeoffice – cool. Kein Pendeln, kein Stress, viel Distanz zum nervigen Chef und nicht mal richtig anziehen müssen wir uns. Dann haben wir festgestellt, dass es manchmal nicht gerade einfach ist, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.

Und jetzt kommt noch ein Problem dazu: die Nachbarschaft. Tagsüber zu Hause – das kennen viele nur vom Wochenende oder den Ferien. Jetzt aber sind alle daheim – inklusive Kinder und Hunde. Was nervt am meisten? In der Bildstrecke siehst du die Ergebnisse einer nicht repräsentativen Umfrage.

Und welche Nachbarn nerven Sie am meisten? Erzählen Sie uns in den Kommentaren von ihren Begegnungen mit den Menschen, die mit ihnen im selben Haus wohnen – und Sie die jetzt plötzlich viel öfter sehen und hören.

(L'essentiel/mst)