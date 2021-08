So rettest Du versalzenes und zu scharfes Essen

Die Zutaten wurden sorgfältig eingekauft, das damit zubereitete Essen brutzelt bereits auf dem Herd und duftet verheißungsvoll. Nur noch wenige Minuten und das Gericht befriedigt Lust und Hunger. Beim ersten Bissen dann die Ernüchterung: Das Probierte hat zu viel Salz oder Schärfe abgekriegt. Mit diesen einfachen Tricks kannst du das Gericht dennoch vor dem Abfalleimer retten.

Kann ich zu scharfes Essen überhaupt ganz neutralisieren?

Die einen hassen scharfe Speisen, die anderen essen sie tellerweise. Die Schwelle zwischen pikant und ungenießbar scharf wird dabei von jedem Menschen anders bewertet – Forscher vermuten jedoch, dass sich der Körper an Schärfe gewöhnen kann. Ist der Zenit des Würzens jedoch mal überschritten, ist das Essen qualvoll: Der Körper beginnt zu schwitzen, die Zunge brennt.

Verantwortlich dafür ist der Wirkstoff Capsaicin, der sich an den gleichen Rezeptoren der Zunge festsetzt, die Kälte und Wärme spüren und dort eine Schmerzempfindung auslöst. Zum Schutz reagiert der Körper mit einem schnellen Herzschlag und einem erhöhten Adrenalinspiegel – wie bei einer Verletzung.

Autsch! Das hilft gegen den brennenden Mund

Mildern lässt sich das brennende Gefühl im Mund am besten mit Fett, Stärke und Zucker, wie Lebensmitteltechniker der Hochschule Fulda anhand einer Studie festgestellt haben. Am effektivsten wirkte ein nicht getoastetes Toastbrot, das mit Mascarpone bestrichen war. Der Grund dafür ist plausibel: Capsaicin löst sich in Fett und Mascarpone ist ziemlich fetthaltig – und der Toast soll anschließend die Zunge vom Schärfestoff freischaben.

Auch kühle Milch, Joghurt, Quark oder Kokosfett können das Schärfegefühl dezimieren. Es vollständig zu neutralisieren, vermag es jedoch keine Lösung. Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, ist Wasser trinken: Da das Capsaicin nicht wasserlöslich ist, verteilt es den Wirkstoff weiter und kann den Schmerz damit sogar verstärken.

Mit diesen Tricks rettest du zu scharfes Essen:

Ein relativ effektiver Trick besteht darin, dem Gericht frisch geschälte, rohe Kartoffeln beizugeben: die Stärke in den Kartoffeln bindet die Schärfe beachtlich, ohne den Geschmack des Gerichts zu verändern. Schneide die Knollen dazu in Spalten; für eine Suppe oder Soße kannst du die Kartoffeln auch reiben. Diese kochst du zehn bis 15 Minuten im Gericht mit. Danach entfernst du die Stücke oder Raspeln, servierst sie beispielsweise als Beilage oder isst sie zwischendurch als Snack.

In Speisen, die eine eher sämige Konsistenz haben, kannst du einfach ein wenig Milch, Rahm oder Kokosmilch geben. Je höher dabei der Fettgehalt ist, desto milder wird die Schärfe gestimmt. Direkt zum Essen kannst du aber auch andere Milchprodukte reichen, wie etwa eine Schale mit Crème fraîche oder Hüttenkäse.

Auch Speisenatron kann helfen, das Essen etwas zu entschärfen. Dazu gibst du das Pulver löffelchenweise bei – Achtung: anfänglich kann das schäumen! – und koste zwischendurch.

Wenn du Zucker, Ahornsirup oder Honig sparsam einsetzt, sollte der Geschmack des pikanten Essens angenehmer, aber nicht zu stark verändert werden.

Da sich Capsaicin in Fett löst, kannst du auch diesen einfachen Trick ausprobieren: Gib dem Essen etwas Öl bei, rühre es gut und und schöpfe das Fett ab, sobald es sich auf der Oberfläche abgelegt hat. Auch Bratbutter wirkt auf den Schärfestoff wie ein Schwamm.

Falls diese Tricks noch immer nicht den gewünschten, abkühlenden Effekt gebracht haben, verdünnst du das Gericht einfach mit mehr Zutaten – außer natürlich mit der, die das Gericht scharf macht.

Das hilft gegen versalzenes Essen

Die Tricks, wie sich versalzenes Essen retten lässt, unterscheiden sich nicht stark von den oben genannten – was bei zu scharfem Essen gut hilft, funktioniert auch oft bei versalzenem, wie etwa der Kartoffeltrick. Wenn du keine Kartoffeln zur Hand hast, legst du einfach eine Scheibe Brot in das ungenießbare Essen: diese absorbiert ebenfalls einen Teil des Salzes – jedoch mit dem Nachteil, dass Brot schnell zerfällt.

Auch Honig oder Agavendicksaft können Salz neutralisieren, was insbesondere kalten Sossen, Dips oder Salatsossen einen tollen Geschmack verleihen kann. Falls die Süsse im Gericht dann aber dominiert, kannst du sie mit der Säure von Zitronensaft, Orangensaft, Essig oder Weißwein ausgleichen.

Auch warme Speisen, die zu viel Salz abbekommen haben, kannst du gut mit Honig «behandeln»: Dieser gleicht nicht nur den Geschmack aus, sondern verhilft etwa einem Braten oder Blumenkohl zu einer schönen Kruste.

Falls das Essen nun noch immer versalzen schmeckt, kannst du es mit einer neutralen Flüssigkeit strecken. Dazu eignen sich etwa Wasser, Milch oder Rahm.

Ein Trick, der garantiert funktioniert – sofern du genügend Zeit und Zutaten zur Verfügung hast: Koche dasselbe Gericht nochmals, verzichte aber diesmal ganz auf die Zugabe von Salz. Danach vermischst du die beiden Portionen in genau dem Verhältnis, so dass die neue nicht mehr zu salzig ist. Dafür solltest du das Gemisch zwischendurch kosten. Den Rest des versalzenen Essens frierst du ein und mischst es das nächste Mal unter das gleiche Gericht.





(L'essentiel/Sonja Siegenthaler)