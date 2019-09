So wohnt man in anderen Ländern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wie man eingerichtet ist, hängt von diversen Faktoren ab: Ob Sie eher in der Stadt oder auf dem Land leben, wie hoch Ihr Einkommen ist, Ihr persönlicher Geschmack, die Ausgangslage (Ist die Wohnung modern oder eher altmodisch? Groß oder eher klein, hell oder eher dunkel?) und nicht zuletzt: die Kultur.

So stellen Sie sich beim Stichwort «französisches Appartement» vermutlich auch eine süße Altbauwohnung mit kleinem Balkon vor, natürlich mit Blick auf den Eiffelturm und barock eingerichtet. Bei japanischem Interieur denken wir an Sitzkissen, bei marokkanischer Lebensfreude an bunte Teppiche, Kissen und Lampen.

Skandinavischer Stil weit verbreitet

Manche länderspezifischen Stile sind so typisch, dass sie inzwischen als eine eigene Art von Design gelten: Der skandinavische Einrichtungsstil beispielsweise, der vor allem in Schweden, Finnland und Norwegen beliebt ist, hat mittlerweile ganz Europa erobert.

Bei den Schweden setzt man beispielsweise auf helle Möbel, meist aus Holz, und auf viel Licht. Leuchtende Farben werden meist nur als Akzente (Kissen, kleine Teppiche) eingesetzt. Die Schweden mögen Chrom, besonders bei Lampen.

Und die Luxemburger?

Und was ist so typisch Luxemburgisch? Bei der Einrichtung lässt sich das gar nicht so leicht beantworten – zu sehr werden wir von den Kulturen um uns herum beeinflusst.

Was ist für Sie ein klassischer Luxemburger Einrichtungsstil? Schreiben Sie uns und schicken Sie Bilder!

(L'essentiel/mst)