Sie spritzt sich einen Smoothie und stirbt fast

Eine 51 Jahre alte Frau kam aus gesundheitlichen Gründen auf eine ziemlich ungesunde Idee: Sie entschied sich, sich einen Smoothie direkt in die Venen zu spritzen. Doch statt dadurch die gewünschte Gesundheit zu erlangen, kostete es sie fast das Leben, so hieß es in einem Bericht der BBC am Dienstag.

Die 51-Jährige trug Schäden an Leber, Nieren, Herz und Lunge davon. Sie musste fünf Tage auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der Stadt Xiangnan verbringen. Nach Angaben der Klinik hatte sie mehr als 20 verschiedene Fruchtsorten im Blut. Bereits kurz nach der Injektion begann es, sie zu jucken und sie bekam hohes Fieber.

Der Fall wurde in Chinas sozialen Medien heiß diskutiert. Nach Ansicht diverser Nutzer verdeutlicht der Fall den Bedarf an medizinischem Basiswissen im Land.

(L'essentiel/cht)