Kann Kaffee krebserregend sein?

Eine Substanz des beliebten Heißgetränks Kaffee kann, in hohen Dosen genossen, krebserregend wirken. Diese entsteht beim Vorgang der Röstung. In ihrem unberührten Grundzustand sind Kaffeebohnen weiß. Erst durch die Röstung erhalten sie die typische bräunliche Färbung und entwickeln das Aroma.

Eines der Nebenprodukte, das bei dem Prozess entsteht, ist Acrylamid. In hohen Dosen ist es schädlich. Die Internationale Agentur für Krebsforschung stuft Acrylamid als potenziell krebserregend ein. Auch im Zigarettenrauch ist der Stoff enthalten, jedoch in einer weit höheren Dosis als im Kaffee.

Die US-amerikanische NGO Council for Education and Research fordert daher, dass Starbucks und andere Kaffee-Ketten dementsprechende Warnhinweise prominent einsetzen.

Die Dosis macht das Gift

Bei Versuchen mit Ratten und Mäusen zeigte sich, dass die Dosen, die die Tiere konsumierten und in Folge Krebs bekamen, dem 1000- bis 10.000-fachen an der Menge, die der Mensch durchschnittlich aufnimmt, entsprechen. Zahlreiche Studien haben Kaffee zudem mit einer Krebs-vorbeugenden Wirkung in Zusammenhang gebracht.

(L'essentiel/ga)