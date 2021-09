Eilish-​​Fan näht Met-​​Gala-​​Robe nach

Oscar de la Renta, schau her! Was die Highschool-Schülerin kann, ist beachtlich. Bereits in der Vergangenheit fiel sie auf Instagram, TikTok und YouTube mit ihren Nähkünsten auf. Vom Italo-Designhaus Moschino, bis zu einer Cinderella-Robe, die leuchtet: Der 22-jährigen und ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt - und jetzt hat sie sich auch eine neue Challenge geschafft: Das Oscar de la Renta Kleid der diesjährigen Met Gala für Billie Eilish.

Um ihrem Idol Billie Eilish nachzueifern, hat sie auch die hunderten Tüll-Lagen eingefärbt. Das zarte Pastellrosa, das Eilish wählte, um wie eine Reinkarnation von Pin-Ups und Hollywood-Stars à la Marylin Monroe über den Red Carpet zu schweben, war nicht so einfach hinzubekommen. Doch schließlich hat es geklappt. Ihre Follower sind hingerissen: «Ich kann nicht glauben, dass du das an nur einem Tag gemacht hast, WOW!»

Einzig und allein der Hintergrund war dann nicht der rote Teppich der Met Gala, sondern ein Sport-Stadion. Macht nichts! Vielleicht hat US-«Vogue»-Chefin und Schirmherrin der Met Gala, Anna Wintour, ja einmal erbarmen und macht die Influencerin zum nächsten Star der Veranstaltung.

(L'essentiel/mia)