Schwimmendes Haus von 007-​​Film inspiriert

Der französische Architekt Jean-Michel Ducancelle hat das schwimmende Haus entworfen, das als The Anthenea bezeichnet wird. Inspiriert wurde er dafür von einem James-Bond-Film: Das Haus erinnert an das Unterwasser-Versteck von Bösewicht Karl Stromberg aus Der Spion der mich liebte.

Die runde Konstruktion ist zwar nicht unter Wasser, ist aber designmäßig stark an Strombergs Versteck angelehnt: Rundherum gibt es Fenster, und Teile des Bodens sind ebenfalls aus Glas.

Atlantis, Karl Strombergs Versteck im Bond-Film «Der Spion, der mich liebte»

Ökologisch durchdacht?

The Anthenea ist aber nicht nur etwas für Bond-Fans und Seefahrer: Die Solarpanels auf dem Dach produzieren laut Architekt Ducancelle genug Strom, um keinerlei zusätzliche Energie (kein Benzin oder Ähnliches) zu benötigen. Die Solarpanels laden sechs «sehr leistungsfähige» Batterien, die das ganze Haus mit Strom versorgen sollen.

Das Werbevideo für The Anthenea

Wie das in der Realität aussehen soll, falls sich die Anthenea mal mehrere Tage bei schlechtem Wetter auf See befindet, darüber lassen sich weder der Architekt, noch der Projektleiter aus. So oder so möchte das Projekt mit Schlagwörtern punkten: Neben «ökologisch» ist das Haus laut Website angeblich auch «unsinkbar».

Privathaus statt Hotel

Die Idee für das kreisförmige Haus und die ersten Entwürfe sind fast 15 Jahre her – so lange hat Jean-Michel Ducancelle an seiner Idee gefeilt. Ursprünglich sollte es ein Hotel werden, laut The Hollywood Reporter soll es nun aber an eine Privatperson verkauft werden. Kostenpunkt: 420.000 Euro.

Für diesen Preis bekommt der Besitzer das Haus und die maßgeschneiderten Möbel, darunter ein rundes Bett, das sich an die gekrümmten Wände schmiegt. Wer sich das Haus selbst ansehen will, der muss den Showroom in Frankreich besuchen – oder auf das Film-Festival in Cannes im Mai warten, dort soll es ebenfalls vorgestellt werden.

(L'essentiel/mst)