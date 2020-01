Achtung! Finger weg von diesem Ikea-​​Reisebecher

Ikea hat Testberichte erhalten, wonach aus dem «TROLIGTVIS Reisebecher» Spuren von der Chemikalie Dibuthyl Phthalaten (DBP) ausströmen könnten, die die vorgeschriebenen Grenzwerte überschreiten.

Das Unternehmen hat vor Jahren entschieden, alle Phthalate aus Produkten zu verbannen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Becher «Made in Italy» nicht betroffen

Daher hat Ikea den Verkauf des Bechers mit dem Label «Made in India» unverzüglich gestoppt. In einigen Ländern wurden auch Becher aus anderen Produktionsländern verkauft. Der weiterhin im Verkauf befindliche Reisebecher aus Italien, erkennbar am Aufdruck «Made in Italy», ist von diesem Rückruf nicht betroffen.

Das Unternehmen bittet Kunden, die einen Reisebecher mit der Bezeichnung «Made in India» haben, diesen gegen Erstattung des vollen Kaufpreises in ein Ikea Einrichtungshaus zurückzubringen.

Der betroffene «TROLIGTVIS Reisebecher» wurde seit Oktober 2019 bei Ikea verkauft. Ein Kaufnachweis (Kassenbon) ist nicht erforderlich.

(L'essentiel)