In Kanada gibt es jetzt Natur auf Rezept

Vogelgezwitscher, Wasserrauschen an einem Bach und Sonnenstrahlen, die durch die Bäume dringen: Bist du auch gleich entspannt, wenn du dir das vorstellst? Die Natur ist mächtig – als offizielles Medikament wurde sie aber bis anhin nicht angesehen. In Kanada ändert sich das nun: In vier kanadischen Provinzen können Ärztinnen und Ärzte jetzt Zeit in der Natur verschreiben.

Das Angebot heißt «Parks Canada Discovery Pass» und wird in einer Partnerschaft zwischen Parks Canada und der British Columbia Parks Foundation angeboten. Der Parks Canada Discovery Pass kostet umgerechnet etwa 80 Euro und enthält den Zugang zu mehr als 80 Nationalparks, Meeresschutzgebieten und historischen Stätten. Wer ihn verschrieben bekommt, erhält ihn gratis.

Natur ist die Lösung für (fast) alles

Neben der Förderung der psychischen Gesundheit kann der Zugang zur Natur laut Forschungsergebnissen auch chronische Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Lungenerkrankungen reduzieren. «Menschen, die jede Woche mindestens zwei Stunden in der Natur verbringen, berichten von deutlich besserer Gesundheit und Wohlbefinden», sagt der für die kanadischen Nationalparks zuständige Minister Steven Guilbeault.

Das Angebot ist derzeit in British Columbia, Manitoba, Saskatchewan and Ontario verfügbar. Bis Jahresende wollen die kanadischen Krankenkassen das Naturprogramm auf Rezept auch auf alle anderen Provinzen Kanadas erweitern.

(L'essentiel/Geraldine Bidermann)