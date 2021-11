Gucci verblüfft mit Buttplug-​​Schmuck

Normalerweise tummeln sich auf dem Walk of Fame in Hollywood abertausende Touristen und Touristinnen. Jetzt jedoch war die Straße für niemanden zugänglich – außer für die geladenen Gäste, Models und Crew der Gucci-Show. Das italienische Modehaus feierte mit seiner Love Parade sein hundertjähriges Bestehen und inszenierte die wohl eindrücklichste Modeschau der vergangenen Saisons.

Plus-Size-Models und Stars auf dem Runway

Erstmal in der Geschichte von Gucci waren auf dem Runway auch zwei Plus-Size-Models dabei. Das US-amerikanische Model Tess McMillan machte das Debut in einem roséfarbenes Satin-Slipdress mit geschnürten Handschuhen und silberner Krone im roten Haar:

Daneben zeigten auch Stars die neuen Entwürfe für die Frühlingssaison 2022. Zum Beispiel Macaulay Culkin, den die meisten noch als Kevin von «Kevin Allein Zuhaus» kennen. Er zeigte ein Hawaiishirt und eine florale Bomberjacke und dazu eine von den 70ern inspirierte Sonnenbrille:

Sängerin Phoebe Bridgers präsentierte ein gothic-inspiriertes Ensemble samt bestickter Handschuhe:

Bekennender Gucci-Fan Jared Leto war auch eines der Celebrity-Models. Der Musiker wird auch eine Rolle im neuen Film «House of Gucci» übernehmen:

Auch jenseits des Catwalk wimmelte es von Stars. Bille Eilish, eine Freundin des Modehauses, wurde gesichtet und Miley Cyrus erschien in einem blauen Glitzerkleid mit Federtütü:

Gwyneth Paltrow zeigte sich in einer Neuinterpretation des ikonischen roten Velvet-Anzugs, den sie 1996 zu den VMAs trug:

Måneskin, die Gewinner des Eurovision Song Contest 2021 waren auch Gäste der Show. Die italienische Band ist auch der Star der Gucci-Aria-Kampagne und trug selbstverständlich Gucci:

Den wohl beeindruckendsten Schmuck des Abends trug Sängerin Lizzo zur Schau. Mit Perlen und Diamanten behangen wohnte sie der Show bei:

Hollywoodglamour und Buttplus

Für die Kollektion ließ sich Kreativdirektor Alessandro Michele vom alten Glamour Hollywoods inspirieren. Michele hat auch einen persönlichen Bezug zur Traumfabrik: «Meine Mutter arbeitete in der Filmindustrie als Assistentin in einer Produktionsfirma», schreibt er im Brief, der den Show-Einladungen beilag. «Ich erinnere mich an all die Geschichten, die sie mir über diese Traumfabrik erzählte und die Details und den Glanz.» Dementsprechend waren auch Stücke dabei, die wir in den kommenden Monaten bestimmt auf dem einen oder anderen Roten Teppich wiederentdecken werden.

Im krassen Kontrast zu den glamourösen Looks war der Schmuck, den Gucci dazu zeigte. Eines der Models trug zum Latex-Croptop mit roter Hose ganz nonchalant eine Kette, die an Analbeads erinnert, in den weißen Lederhandschuhen:

Auch ein weiteres Accessoire aus der Sextoy-Abteilung hatte einen Auftritt auf dem Runway. So baumelte um den Hals dieses Models eine Kette, deren Pendant klar einem Buttplug gleicht:

Dass solche Entwürfe bei Gucci Platz finden, ist typisch für Michele, der gerne mal provoziert. So kam bereits Guccis Aria-Kampagne mit einer Content Warnung für unter 18-Jährige daher.

Nach zwei Jahren der virtuellen Shows war das Spektakel, das Gucci mit seiner Love Parade bot, der Inbegriff von Post-Pandemic-Fashion. Die Modewelt meldet sich laut und mit viel Pomp aus der aufgezwungenen Pandemie-Pause zurück. Bei Gucci gipfelte das definitiv in der Show des Jahres. Offen bleibt, ob sich modeaffine Menschen in der kommenden Saison ihre Accessoires im Sexshop kaufen.

(L'essentiel/Johanna Senn)