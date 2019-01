Plötzlich räumen alle ihre Wohnung auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Pünktlich zum Jahresstart veröffentlichte Netflix «Tidying Up with Marie Kondo». Wer mit Vorsätzen punkto Ordentlichkeit ins neue Jahr gestartet ist, kommt um diese Serie nicht herum.

Denn Marie Kondo (34) sagt überfüllten Kleiderschränken und vollgestopften Kellern den Kampf an. Fürs Netflix-Original besucht sie Menschen, deren Häuser und Wohnungen im Chaos zu versinken drohen, und zeigt ihnen, wie sie Ordnung schaffen können. Ihre Devise: Trenne dich von allem, was dich emotional zurückhält.

Dass ihre Strategien für ein aufgeräumteres Daheim zu funktionieren scheinen, zeigen nicht nur die positiven Reaktionen der betroffenen Personen in der Serie.

Auch auf Twitter häufen sich Posts unter dem Hashtag #TydingUp, mit welchem User motiviert Bilder von sich und ihrem Chaos (oder eben ihrer neu erlangten Ordnung) posten.

«Ich, nachdem ich eine Episode von ‹Tidying Up with Marie Kondo› geschaut habe.»

me after watching one episode of tidying up with marie kondo pic.twitter.com/3TEdhgUUDZ— s e a (@firetyruck) 3. Januar 2019

«Wenn man auf Netflix eine Folge von ‹Tidying Up with Marie Kondo› gesehen hat und anfängt, alles wegzuschmeissen.»

Watches one episode of Tidying Up with Marie Kondo on @netflix and throws everything away. #tidyingupwithmariekondo pic.twitter.com/Vq8rSjrO5x— Jennifer Chung ✨✌️ (@JenniferJChung) 2. Januar 2019

«Jeder in seinem Haus, nachdem man ‹Tidying Up with Marie Kondo› gesehen hat.»

Everyone in their houses after watching #TidyingUp on Netflix pic.twitter.com/tNstASiHnM— Lindsay (@lindsaytheresa3) 2. Januar 2019

«Inspiriert von Netflix und ‹Tidying Up with Marie Kondo› habe ich heute bereits zwei Kleidersäcke zum Spenden parat gemacht. Und es werden sicher noch mehr.»

Inspired by Netflix and Tidying up with Marie Kondo, I have two bags of clothes ready to donate today. More to come for sure. #clothes #tidyingupwithmariekondo pic.twitter.com/i0rOYzklWd— Karen Foreman-Brown (@serenity22) 2. Januar 2019

«Ich habe heute zwei Episoden von Marie Kondos ‹Tidying Up› geschaut. Danach habe ich angefangen, die Vorratskammer, sechs Küchenschubladen, unser Büro sowie unsere drei Schränke auszumisten. Jeder Mensch in unserem Haus ist darüber informiert worden, dass er meinen Zorn auf sich ziehen wird, wenn er es wagt, ein Chaos zu machen.»

I watched 2 episodes of Marie Kondo's Tidying Up on Netflix today. I then cleaned out & organized my pantry, six kitchen drawers, our home office & three closets. Every human in the house has been notified that if they mess w/ my spark they shall face my wrath. pic.twitter.com/i0oRVh4skC— Esmeralda Bermudez ???? (@LATbermudez) 2. Januar 2019

«Ich bin nun ein anderer Mann. Ich habe mit dem Aufräumen angefangen, nachdem ich zwei Episoden gesehen habe. Vor dieser Ordnung wurde meine Kleidung in Körben aufbewahrt.»

#TidyingUp I'm a changed man. I started after watching two episodes. Prior to this my laundry was kept in hampers. Thanks @MarieKondo #TUWMK pic.twitter.com/14EuzJHIdO— Bazooka_Fred (@Bazooka_Fred) 3. Januar 2019

«Ich, nachdem ich auf Netflix eine Episode von ‹Tidying Up› gesehen habe.»

Me after watching an episode of Netflix's Tidying Up: pic.twitter.com/psdrDgykcf— SNDLEY (@SandleyGuo) 2. Januar 2019

«So, ich habe nun alle meine Klamotten gefaltet und nach Farbe sortiert (nach Marie Kondos Anweisung), um Freude zu verbreiten.»

Well, I folded my clothes and sorted by colour to spark joy... #TidyingUp #GothProblems pic.twitter.com/ExizcRLUk3— Zen Fletcher (@zenny) 3. Januar 2019

Wie lange die selbst ernannten Aufräum-Gurus das Ding mit der pingeligen Ordnung dann tatsächlich durchziehen, bleibt abzuwarten.

