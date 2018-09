In Bärten finden sich mehr Keime als im Hundefell

Wenn des Menschen bester Freund ein Wehwehchen hat, könnte ein Scan im Magnetresonanztomografen (MRT) helfen, zu erkennen, was dem Tier fehlt. Doch so eine Behandlung ist ziemlich aufwendig und teuer, auch für die Tierklinik selbst. Viele Praxen können sich die teuren Geräte erst gar nicht leisten. Die Hirslanden-Klinik St. Anna in Luzern ist eine von wenigen Kliniken, die anbietet, auch Hunde radiologisch zu untersuchen – nach Betriebschluss und unter Anwendung spezieller Hygiene-Prozesse, versteht sich. Was allerdings auf Kritik bei der Stiftung Patientenschutz stieß. Deswegen führte die Hirslanden-Klinik, zusammen mit zwei anderen Kliniken, in denen keine Hunde in die Röhre durften, eine Studie durch: Hierfür wurden 30 Hunde in die Tomografen geschoben, Hunde mit kurzem und mit langem Fell. Das Interessante: die Kontrollgruppe waren Männer mit Bärten.

Den Hunden wurden Fellproben am Nacken und Abstriche in der Schnauze entnommen. Auch die Männer mussten Bartproben und Mundabstriche abgeben, die bakteriologisch untersucht wurden. Das Ergebnis der Studie kommt zu überraschenden Ergebnissen, wie die Fachzeitschrift Ärztezeitung schreibt: «Die Forscher konnten in den Bärten signifikant mehr Keime nachweisen als im Nackenpelz der Tiere.»

Hunde im MRT können Hygiene deutlich verbessern

Um die bärtigen Männer in Schutz zu nehmen, sagt Andreas Gutzeit, Arzt der Klinik, «es gehe keinesfalls darum, die Bartträger als unhygienisch darzustellen». Und zum Trost: Gefährliche Keime ließen sich im Hundemaul signifikant öfter finden, als im Männermund. Auch trotz Bart. Aus Patientensicht müsse man sich in beiden Fällen allerdings keine Sorgen machen, sofern «klare Hygienestandards angewendet werden».

Die Schweizer «Ärztezeitung» ist sogar überzeugt, dass es die Hygiene «deutlich verbessern» könne, wenn man gelegentlich einen Hund ins MRT lege. Das Gerät würde danach nämlich extra gründlich sterilisiert, was bei Menschen eher nicht der Fall sei. Auch nicht bei Männern mit Bart.

(L'essentiel)