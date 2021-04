Diese Yeezys sind bald die teuersten Sneaker der Welt

Eine besondere Delikatesse für Turnschuh-Freaks wird derzeit vom renommierten Auktionshaus Sotheby’s angeboten: Die Sneaker, die Kanye West an der Grammy-Verleihung 2008 an den Füssen trug und die als Prototypen für die später entstandene Eigenmarke «Yeezy» des Rap-Giganten gelten. Mit einem Schätzpreis von «deutlich über einer Million Dollar» dürften sie laut Sotheby’s die teuersten Sneaker der Welt sein. Die bisherige Höchstmarke für öffentlich versteigerte Sneaker liegt bei 615.000 Dollar für ein Paar von Michael Jordan getragene und signierte Nike Air Jordans 1, die 2020 bei Christie’s den Besitzer wechselten, schreibt CNN.

Mit dem nun angebotenen Prototypen für spätere Yeezy-Modelle sorgte Kanye bei der 50. Grammy-Verleihung für großes Aufsehen: Schon seit einem Jahr waren Gerüchte kursiert, dass der Rapper eine eigene Sneaker-Linie auf den Markt bringen wolle – dann trug er die allerersten Yeezys, während er auf der Bühne zu Ehren seiner drei Monate zuvor verstorbenen Mutter «Hey Mama» zum Besten gab.

Angeboten werden die einzigartigen Turnschuhe mit dem breiten Band über dem Vorderfuß und dem «Y»-Logo von Sneaker-Sammler Ryan Chang. «Für mich waren Sneakers immer Designobjekte», sagt er, «eine physische Verschmelzung von Kunstfertigkeit, Geschichte und, in diesem Fall, Musik.»

Designt wurden die Ur-Yeezys von Kanye und Mark Smith, hergestellt wurden sie im Nike-eigenen Labor, der «Innovation Kitchen», im Nike-Hauptquartier in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon. Die Sneaker in Kanyes Schuhgröße 12 (in Europa 45), die selbst eingefleischte Aficionados bei der Premiere nicht identifizieren konnten und die einen diskreten «Swoosh» auf der Flanke trugen, markierten den Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte: Die Marke Yeezy ist heute Milliarden wert.

Seit 2013 arbeitet Yeezy nicht mehr mit Nike, sondern mit Adidas zusammen. Bei der Bekanntgabe der Partnerschaft sprach Adidas von der «bedeutendsten je geschaffenen Zusammenarbeit zwischen einer Sportbekleidungsmarke und einem Nicht-Athleten».

Dropping today: Kanye West Nike Air Yeezy 1 Prototypes, the iconic sneakers worn during #Kanye's performance at the 50th Annual Grammy Awards in 2008. The pair introduced the Nike Yeezy to the world, forever redefining sneaker culture. #SothebysSneakers https://t.co/K3j4Kr0wRL