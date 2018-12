So punkten Sie am Weihnachtstisch

Sie können schweigen wie ein Grab. Das müssen sie auch. Aline Schwabl (25) und Bibiana Fugger (35) von der Silberkammer der Hofburg in Wien hüten ein österreichisches Staatsgeheimnis: die exakte Faltung der Kaiserserviette. Aus feinstem Leinen, mal mit dem Doppeladler der Monarchie der Habsburger, mal mit dem einfachen Adler der Republik verziert, wird das knapp einen Quadratmeter große Tuch von den beiden Frauen zu einer liegenden Lilie geformt.

«Das dauert jeweils schon drei, vier Minuten», sagt die gelernte Schneiderin Fugger. Zum Schluss werden eine kleine Kaisersemmel und eine Salzstange in jeweils eine der Blütenöffnungen gesteckt. «Das stabilisiert die Serviette zusätzlich», so Schwabl. In den Genuss des Anblicks kamen in diesem Jahr unter anderem das belgische Königspaar sowie der britische Prinz Charles und seine Frau Camilla.

Das Geheimnis der Faltung der Kaiserserviette? «Es ist eine Choreographie mit den Händen», sagt Schwabl dazu nur. «Es ist ein fließender Vorgang», ergänzt ihre Kollegin Fugger. Beide wurden vor einigen Jahren von ihren Vorgängerinnen in das Geheimnis, das nirgends aufgeschrieben ist, eingeweiht. Drängt sich die Frage auf, warum das feine Stück Tuch so ein Rätsel umwehen muss? «Das war beim Kaiser schon so, also machen wir es auch so», sagt Schwabl.

(L'essentiel/dpa)