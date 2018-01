Damit halten Sie Moskitos wirklich von sich fern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Moskitos sind lästig. Besonders in den warmen Monaten rauben sie so manch einem den Schlaf – oder den letzten Nerv. US-Forscher wollen dagegen nun eine Lösung gefunden haben. Denn laut den Forschern der University of Washington sollen sich die Stechmücken merken, wenn nach ihnen geschlagen wird.

Den starken Luftzug, der bei einem Schlag ensteht, bewerten die Mücken als Gefahr. Der Duft, der dabei freigesetzt wird, bleibt den Mücken bis zu mehreren Tagen in Erinnerung. Demnach halten sich die Mücken dann von der Person, von der diese Gefahr ausgeht, fern.

Zu beachten ist jedoch, dass ein Schlag meist nicht ausreicht, um die lästigen Mücken endgültig in die Flucht zu schlagen. Mehrere Schläge sollen allerdings ihre Wirkung zeigen. Vergessen Sie also Ihr Insektenspray – lehren Sie die Blutsauger einfach das Fürchten!



