Hier ist Sex im Flugzeug erwünscht

Zum sogenannten «Mile High Club» gehört, wer schon einmal in einem Flugzeug Sex hatte. Wenn du in diesen exklusiven, vielleicht auch etwas fragwürdigen Club willst, dich Toiletten auf Linienflügen aber so gar nicht in Stimmung bringen, dann sind die Dienste des Unternehmens Love Cloud genau das Richtige für dich.

Die US-amerikanische Fluggesellschaft hat sich, laut eigenen Angaben, auf «romantische Flüge» spezialisiert: Dinner, Hochzeiten, Heiratsanträge. Für den Flug, der die Passagiere in den Mile High Club befördern soll, hat das Unternehmen eine zweimotorige Cessna in ein Liebesnest verwandelt: Auf einer großzügigen Liegefläche mit Kissen können bis zu sechs Personen gleichzeitig liegen.

Sex im Flugzeug ist nicht günstig

Das beliebteste Paket, ein 45-Minuten-Flug über Las Vegas, gibt es ab 995 Dollar. Es gibt auch Pakete für 60 oder 90 Minuten. Eine Wand trennt Cockpit und Passagierraum, damit der Pilot nicht zum (unfreiwilligen) Zuschauer wird.

Im Preis inbegriffen ist ein Zertifikat über die Mitgliedschaft im Mile High Club, das nach der Landung ausgestellt wird und eine Mitgliedskarte. Gegen Aufpreis gibt es auch noch eine Limousine und Champagner (275 Euro) oder ein besonders romantisches Paket, bei dem zusätzlich Rosen und Pralinen dabei sind.

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)