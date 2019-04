Mit diesem Trick werfen Sie nie wieder ein Ei weg

Der im Video erklärte Trick ist einfach: Das rohe Ei kommt in eine Schüssel mit kaltem Wasser. Sinkt es auf den Boden, ist es gut. Ein Ei, das bald gegessen werden muss, steht aufrecht am Boden der Schüssel. Ein schlechtes Ei schwimmt an der Oberfläche. So gibt es keinen Zweifel mehr an der Haltbarkeit.

Dieses Jahr heißt es an Ostern also: Eier retten statt Eier suchen. Und damit ist die #goodeggchallenge geboren.

(L'essentiel)