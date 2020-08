Warum Frauen beim Sex wirklich stöhnen

Je lauter, desto besser? Wenn die Frau im Bett stöhnt, fühlt sich der Mann meist bestätigt. Doch liegt der Mann in seiner Annahme richtig oder bezweckt die Frau etwas ganz anderes? Die Antwort auf diese Frage liefern die beiden britischen Wissenschaftler Gayle Brewer und Colin Hendrie von der University of Central Lancashire und der University of Leeds.

Sie befragten 71 Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren dazu , welche Geräusche sie wann und warum beim Sex von sich geben. Das niederschmetternde Ergebnis: Die meisten Frauen stöhnen – aber nicht aus Lust, sondern aus anderen Gründen.

Stolze 87 Prozent der Frauen gaben an, das Stöhnen bewusst einzusetzen, um ihrem Partner ein gutes Gefühl zu geben. 66 Prozent der Frauen nutzen die «Kopulationslaute» sogar dazu, um den Höhepunkt des Mannes zu beschleunigen.

Der Grund: Die meisten Frauen würden laut der Studie sowieso eher während des Vorspiels oder beim Oralsex zum Höhepunkt kommen, seltener beim Vaginalverkehr. Außerdem würden viele Frauen ihren Orgasmus eher im Stillen genießen, anstatt dabei laut zu stöhnen. Das Stöhnen diene vielmehr der Manipulation des Mannes, damit er schneller fertig wird. Als Gründe wurden von den Frauen unter anderem Unbehagen, Langeweile oder Müdigkeit angegeben.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung unterstreichen einmal mehr, wie weit viele Paare noch davon entfernt sind, auf einer Wellenlänge beim Sex zu kommunizieren.

