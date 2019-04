Bei diesem Typ verzichtet Frau aufs Kondom

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kanadische Forschende der University of Guelph in Kanada haben untersucht, wie Geschlecht, sexuelle Orientierung und Vorhandensein eines Beziehungswunsches beeinflussen, ob man beim Sex ein Kondom benutzt oder nicht und wie man darüber verhandelt. Im Rahmen der Studie simulierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschafler Gespräche hypothetischer Pärchen und befragten dabei über 400 heterosexuelle, alleinstehende Frauen sowie hetero- und homosexuelle Single-Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren.

Die Ergebnisse, welche kürzlich im The Journal of Sex Research publiziert wurden, zeigen je nach Personengruppe ganz unterschiedliche Strategien: Heterosexuelle Männer sind am ehesten bereit, sich mit ihrer Partnerin auf Sex ohne Kondom zu einigen – dabei verhalten sie sich allerdings eher passiv, während homosexuelle Männer offener mit ihrem Sexpartner sprechen.

Frauen gehen eher Risiken ein

Die Motive für Sex ohne Kondom sind ganz unterschiedlich: Kommt für beide Partner eine feste Beziehung in Frage und halten vor allem die Frauen sie für realistisch, gehen diese eher Risiken ein. Und das, obwohl die Probandinnen und Probanden gut über Geschlechtskrankheiten wie HIV Bescheid wissen.

Laut der Studie gehen Frauen außerdem nicht davon aus, dass ihr Sexualpartner überhaupt daran interessiert ist, mit Kondom Sex zu haben. «Das zeigt, wie herausfordernd die Aushandlung von geschütztem Sex für heterosexuelle Frauen ist», sagt Forschungsleiterin Shayna Skakoon-Sparling.

Immerhin: In Diskussionen zeigten sich die Frauen durchsetzungsfähiger als die männlichen Probanden und verhielten sich aktiver. Zum Beispiel, indem sie ungeschützten Sex einfach komplett verweigerten.

(L'essentiel/Friday/Gloria Karthan)