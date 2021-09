Afghaninnen zeigen ihre bunten Kleider

this is what an afghan woman looks like. this is our culture. this is our traditional dress. we love lots of colour. even our rice is colourful and so is our flag.

Die afghanische Hauptstadt Kabul ist nach zwanzig Jahren in den Händen der radikalislamischen Taliban. Seit die Taliban in Kabul eingefallen sind, blickt die ganze Welt nach Afghanistan. Besonders, was mit den Rechten für Frauen im Land passieren wird, ist für viele Grund zur Sorge. Unter dem früheren Regime der Taliban durften Frauen nicht einmal zur Schule gehen. Das soll jetzt aber möglich sein – doch nur, wenn diese bestimmte Kleidervorschriften einhalten.

Obwohl die aktuelle Taliban-Regierung beteuert, dass Frauen eine prominente Rolle in der Gesellschaft einnehmen werden und ihr Regime «inklusiv» sein will, wie die «CNN» schreibt, wurden bereits Regeln erlassen, die das Gegenteil verheißen: So trennen graue Vorhänge in Klassenzimmern die Geschlechter voneinander und Frauen dürfen Universitäten nur mit Gesichtsverhüllung betreten.

Vor zwei Tagen haben vollverschleierte Frauen in den Straßen Kabuls für die Taliban demonstriert. Kürzlich machte auch ein Foto die Runde, das verhüllte Studentinnen an der Universität an einer Kundgebung in Kabul zeigte.

«Das ist die afghanische Kultur»

Um gegen die Taliban zu protestieren, posten jetzt plötzlich Afghaninnen auf der ganzen Welt Fotos von sich in ihrer traditionellen afghanischen Kleidung auf Social Media. Den Trend losgetreten hat laut «CNN» Dr. Bahar Jalali, ein ehemaliges Fakultätsmitglied der amerikanischen Universität in Afghanistan. Vor wenigen Tagen postet sie ein Bild von sich in traditioneller Kleidung und schreibt dazu: «Das ist die afghanische Kultur. Ich trage ein traditionelles afghanisches Kleid»:

This is Afghan culture. I am wearing a traditional Afghan dress. #AfghanistanCulture pic.twitter.com/DrRzgyXPvm — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 12, 2021

In Bezug auf die Kleidervorschriften der Taliban schreibt sie: «In der Geschichte von Afghanistan hat sich keine Frau jemals so angezogen. Das ist der afghanischen Kultur fremd. Mit meinem Bild will ich informieren, bilden und die Falschinformationen, die von den Taliban verbreitet werden, korrigieren.»

No woman has ever dressed like this in the history of Afghanistan. This is utterly foreign and alien to Afghan culture. I posted my pic in the traditional Afghan dress to inform, educate, and dispel the misinformation that is being propagated by Taliban. https://t.co/jrp772jIKu — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 12, 2021

Schließlich fordert sie auf: «Postet eure authentischen afghanischen Kleider. Zeigen wir der Welt, wie das echte Afghanistan aussieht.» Und die Leute folgen. Unter Hashtags wie #AfghanWomen und #DoNotTouchMyClothes (auf Deutsch: Fass meine Kleidung nicht an), posten zahlreiche Afghaninnen Fotos von sich in traditioneller Kleidung.

«So sieht eine afghanische Frau aus»

Die in Kanada lebende Journalistin Tahmina Aziz schreibt auf Twitter: «Ich trage mein traditionelles afghanisches Kleid mit Stolz. Es ist farbenfroh und schön. Nicht wie all die Bilder, die im Netz zirkulieren.»

I wear my traditional Afghan dress proudly.



It's colourful and beautiful.



Not at all like the images you saw circulating yesterday.



Thank you @RoxanaBahar1 who's encouraging us #AfghanWomen to share the beauty of #AfghanistanCulture. pic.twitter.com/OAyNhku78l — Tahmina Aziz (@tahmina_aziz) September 12, 2021

Eine andere Userin teilt ihr Bild mit den Worten: «Das bin ich in afghanischer Kleidung, ein wunderschönes Kaleidoskop aus Farben, die unsere reiche Kultur und Geschichte teilen».

this is me in my afghan clothing. a beautiful kaleidoscope of colours that share our rich culture and history. this is #afghanistanculture for #afghanwomen. ????????



thank you @RoxanaBahar1 for this wonderful movement on twitter ♥️ pic.twitter.com/2qkQ9x41lQ — Samira (@samirabasir) September 12, 2021

Auch Peymana Assad, eine britische Lokalpolitikerin, teilt ein Bild von sich. Dazu schreibt sie: «Unsere Traditionskleidung hat nichts mit den Dementor-Outfits zu tun, welche die Taliban den Frauen aufdrängen».

This is Afghan culture. My traditional dress #AfghanWomen



Thank you to Dr @RoxanaBahar1 for the inspiration.



Our cultural attire is not the dementor outfits the Taliban have women wearing. pic.twitter.com/i9wFASfWR6 — Peymana Assad (@Peymasad) September 12, 2021

Auch «BBC»-Journalistin Sodaba Haidare zeigt sich in traditioneller afghanischer Kleidung und schreibt: «So sieht eine afghanische Frau aus. Wir lieben viele Farben. Sogar unser Reis ist bunt, genau wie unsere Flagge.»

this is what an afghan woman looks like. this is our culture. this is our traditional dress. we love lots of colour. even our rice is colourful and so is our flag.

Inspo @RoxanaBahar1 ???????? pic.twitter.com/cj3FxfzROT — Sodaba سودابه (@SodabaH) September 12, 2021

Wie Shekiba Teimori, eine afghanische Aktivistin, zu «CNN» sagt, habe der Niqab lange vor dem Fall Kabuls existiert. «Doch das waren familiäre Entscheidungen, nicht die der Regierung.»

