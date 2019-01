Frau verkauft Millionen-​​Haus für 25 Dollar

Die Aussichten auf ein Eigenheim sind für junge Menschen derzeit nicht gerade rosig. Für genau die könnte der Facebook-Post der Kanadierin Alla Wagner alles ändern: Sie ist bereit, ihr Haus am See (Wert: 1,7 Millionen kanadische Dollar) für nur 25 kanadische Dollar an die richtige Person zu verkaufen.

Die richtige Person?

Alla Wagner versucht schon seit einiger Zeit, ihr geliebtes Haus in Alberta, Kanada zu verkaufen – erfolglos. Gerade weil ihr das Haus so am Herzen liegt, wünscht sich Alla jemanden, der es so zu schätzen weiß wie sie – auch wenn er es sich vielleicht gar nicht leisten kann.

Und so war die Idee geboren, die mit Allas Facebook-Post für Aufregung sorgt: Jeder könnte in ihrem Haus wohnen. Alles, was der interessierte Käufer dafür tun muss, ist, in einem 350 Wörter langen Aufsatz zu erklären, warum er das Haus bekommen soll und wie er sich das Leben darin vorstellt. Die 25 Dollar sind gewissermaßen eine Schreibgebühr.

Zwischen Wäldern und Seen

Das Haus in Alberta, rund 64 Kilometer von Calgary entfernt, hat 464 Quadratmeter Wohnfläche. Es liegt in einem ländlichen Bereich zwischen Seen und Wäldern und bietet eine schöne Aussicht auf die umliegenden Berge.

Im Inneren befinden sich unter anderem drei Schlafzimmer, eine große Küche, ein Weinkeller und eine Bibliothek. Der Wert wird auf 1,7 Millionen Dollar geschätzt. In ihrem Facebook-Post erzählt Alla, wie sehr sie das Haus liebt: «Es ist ein Traum für Schriftsteller oder Künstler!»

Wettbewerb soll viel Geld einbringen

Wagner selbst zieht aus gesundheitlichen Gründen und schweren Herzens aus. Interessierte Käufer können den 350 Wörter umfassenden Aufsatz zusammen mit der Teilnahmegebühr einreichen. Die besten 500 Einsendungen werden von Wagner und einer Jury bewertet.

Und natürlich tut Wagner das nicht nur aus Selbstlosigkeit: Das Ziel wäre, mit über 68.000 Einsendungen doch noch auf die geschätzten 1,7 Millionen Dollar zu kommen. Sollten deutlich weniger Menschen mitmachen, wird der Wettbewerb abgebrochen und die Teilnahmegebühr zurückgezahlt.

(L'essentiel)